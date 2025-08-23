Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли более чем на треть - 23.08.2025, ПРАЙМ
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли более чем на треть
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли более чем на треть - 23.08.2025, ПРАЙМ
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли более чем на треть
Россия в июле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 5 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T09:05+0300
2025-08-23T09:05+0300
экономика
бизнес
россия
южная корея
китай
сша
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия в июле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 5 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине лета продали России максимальные за все время 1,2 тысячи тонн лапши, что в 1,5 раза больше уровня месяцем ранее. В денежном выражении поставки выросли более чем на треть, впервые достигнув 5 миллионов долларов. Россия в июле была восьмой среди крупнейших импортеров лапши у Южной Кореи. Лидером был Китай с закупками на 41 миллион долларов, вторыми - США с 19,9 миллиона. Тройку лидеров замкнула Япония, которая приобрела ее на 9,3 миллиона долларов. Совокупно с начала года российские компании ввезли 5,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 25 миллионов долларов, что больше уровня годом ранее в 1,7 раза в физическом и денежном выражениях.
южная корея
китай
сша
09:05 23.08.2025
 
Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли более чем на треть

Россия в июле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные пять миллионов долларов

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия в июле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 5 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине лета продали России максимальные за все время 1,2 тысячи тонн лапши, что в 1,5 раза больше уровня месяцем ранее. В денежном выражении поставки выросли более чем на треть, впервые достигнув 5 миллионов долларов.
Россия в июле была восьмой среди крупнейших импортеров лапши у Южной Кореи. Лидером был Китай с закупками на 41 миллион долларов, вторыми - США с 19,9 миллиона. Тройку лидеров замкнула Япония, которая приобрела ее на 9,3 миллиона долларов.
Совокупно с начала года российские компании ввезли 5,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 25 миллионов долларов, что больше уровня годом ранее в 1,7 раза в физическом и денежном выражениях.
 
