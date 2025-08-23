Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли более чем на треть

https://1prime.ru/20250823/lapsha-861128138.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/07/840690720_0:36:3515:2013_1920x0_80_0_0_819c31efae307905e5ce7a4b5b1dc2a0.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия в июле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 5 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине лета продали России максимальные за все время 1,2 тысячи тонн лапши, что в 1,5 раза больше уровня месяцем ранее. В денежном выражении поставки выросли более чем на треть, впервые достигнув 5 миллионов долларов. Россия в июле была восьмой среди крупнейших импортеров лапши у Южной Кореи. Лидером был Китай с закупками на 41 миллион долларов, вторыми - США с 19,9 миллиона. Тройку лидеров замкнула Япония, которая приобрела ее на 9,3 миллиона долларов. Совокупно с начала года российские компании ввезли 5,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 25 миллионов долларов, что больше уровня годом ранее в 1,7 раза в физическом и денежном выражениях.
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия в июле ввезла из Южной Кореи лапши на рекордные 5 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Согласно информации ведомства, южнокорейские компании в середине лета продали России максимальные за все время 1,2 тысячи тонн лапши, что в 1,5 раза больше уровня месяцем ранее. В денежном выражении поставки выросли более чем на треть, впервые достигнув 5 миллионов долларов.
Россия в июле была восьмой среди крупнейших импортеров лапши у Южной Кореи
. Лидером был Китай
с закупками на 41 миллион долларов, вторыми - США
с 19,9 миллиона. Тройку лидеров замкнула Япония
, которая приобрела ее на 9,3 миллиона долларов.
Совокупно с начала года российские компании ввезли 5,7 тысячи тонн южнокорейской лапши на 25 миллионов долларов, что больше уровня годом ранее в 1,7 раза в физическом и денежном выражениях.