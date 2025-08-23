https://1prime.ru/20250823/mashinostroenie-861139610.html

Мантуров рассказал о мерах поддержки рынка сельхозмашиностроения

Мантуров рассказал о мерах поддержки рынка сельхозмашиностроения - 23.08.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о мерах поддержки рынка сельхозмашиностроения

Правительство России сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок сельхозмашиностроения в стране мерами поддержки, заявил первый вице-премьер РФ... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T14:51+0300

2025-08-23T14:51+0300

2025-08-23T14:52+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

ростовская область

денис мантуров

минпромторг

минсельхоз

трансмашхолдинг

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/34/841443478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3220913558231a88543637160d0f824.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Правительство России сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок сельхозмашиностроения в стране мерами поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Ростовскую область. "В целом, промышленность региона (Ростовской области - ред.) растет, по нескольким направлениям есть вопросы. В частности, по сельскохозяйственному машиностроению - это проблема общая, которая складывается из нескольких факторов. Но правительство в лице Минпромторга, Минсельхоза, институтов развития сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок мерами поддержки. Судя по тенденции, которую мы видим по июлю, с этой задачей мы поступательно справимся", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте правительства РФ. В сообщении отмечается, что предприятия Ростовской области активно пользуются федеральными мерами поддержки: в период с 2022 по 2025 год в рамках госпрограмм, реализуемых Минпромторгом, на эти цели было направлено около 58 миллиардов рублей. Первый вице-премьер РФ совместно с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем посетил производственную площадку "Атлантис-Пак", одного из крупнейших производителей пластиковой оболочки в мире, который экспортирует свою продукцию в десятки стран. На сегодня предприятие реализует крупный инвестпроект по выпуску барьерной пленки для пищевой промышленности. "Ранее значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа. Компания подтвердила готовность полностью закрыть потребность в ней российского рынка. Поэтому в целях поддержки внутреннего производства Денис Мантуров поручил Минпромторгу России проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран", - говорится в сообщении. Врио губернатора региона Слюсарь в рамках встречи поднял вопрос поддержки Новочеркасского электровозостроительного завода (входит в группу компаний "Трансмашхолдинг"). Компания реализуется проект по масштабированию и модернизации производства на 43 миллиарда рублей. Мантуров поручил Минпромторгу РФ рассмотреть возможность поддержки проекта в рамках исполнения бюджета следующего года.

https://1prime.ru/20250331/tekhnika-856241213.html

рф

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, ростовская область, денис мантуров, минпромторг, минсельхоз, трансмашхолдинг