Мантуров рассказал о мерах поддержки рынка сельхозмашиностроения

2025-08-23T14:51+0300
2025-08-23T14:51+0300
2025-08-23T14:52+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Правительство России сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок сельхозмашиностроения в стране мерами поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках рабочей поездки в Ростовскую область. "В целом, промышленность региона (Ростовской области - ред.) растет, по нескольким направлениям есть вопросы. В частности, по сельскохозяйственному машиностроению - это проблема общая, которая складывается из нескольких факторов. Но правительство в лице Минпромторга, Минсельхоза, институтов развития сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок мерами поддержки. Судя по тенденции, которую мы видим по июлю, с этой задачей мы поступательно справимся", - отметил Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте правительства РФ. В сообщении отмечается, что предприятия Ростовской области активно пользуются федеральными мерами поддержки: в период с 2022 по 2025 год в рамках госпрограмм, реализуемых Минпромторгом, на эти цели было направлено около 58 миллиардов рублей. Первый вице-премьер РФ совместно с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем посетил производственную площадку "Атлантис-Пак", одного из крупнейших производителей пластиковой оболочки в мире, который экспортирует свою продукцию в десятки стран. На сегодня предприятие реализует крупный инвестпроект по выпуску барьерной пленки для пищевой промышленности. "Ранее значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа. Компания подтвердила готовность полностью закрыть потребность в ней российского рынка. Поэтому в целях поддержки внутреннего производства Денис Мантуров поручил Минпромторгу России проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран", - говорится в сообщении. Врио губернатора региона Слюсарь в рамках встречи поднял вопрос поддержки Новочеркасского электровозостроительного завода (входит в группу компаний "Трансмашхолдинг"). Компания реализуется проект по масштабированию и модернизации производства на 43 миллиарда рублей. Мантуров поручил Минпромторгу РФ рассмотреть возможность поддержки проекта в рамках исполнения бюджета следующего года.
