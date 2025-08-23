Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05:16 23.08.2025
 
Отец Илона Маска похвалил качество российских космических ракет

Отец Илона Маска Эррол Маск похвалил качество российских космических ракет

ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет.
"У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск.
Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной".
В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.
 
