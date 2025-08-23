https://1prime.ru/20250823/maska-861125332.html
Отец Илона Маска похвалил качество российских космических ракет
Отец Илона Маска похвалил качество российских космических ракет - 23.08.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска похвалил качество российских космических ракет
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T05:16+0300
2025-08-23T05:16+0300
2025-08-23T05:16+0300
технологии
россия
общество
рф
кирилл дмитриев
spacex
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861125332.jpg?1755915397
ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет.
"У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск.
Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной".
В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, общество , рф, кирилл дмитриев, spacex, роскосмос
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, Кирилл Дмитриев, SpaceX, Роскосмос
Отец Илона Маска похвалил качество российских космических ракет
Отец Илона Маска Эррол Маск похвалил качество российских космических ракет
ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет.
"У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск.
Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной".
В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.