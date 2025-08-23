https://1prime.ru/20250823/maska-861125332.html

Отец Илона Маска похвалил качество российских космических ракет

2025-08-23T05:16+0300

ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости похвалил качество российских космических ракет. "У русских очень хорошие разработки", - сказал Эррол Маск. Он также отметил, что российские ракеты были "спроектированы и построены много лет назад", тогда как компания его сына SpaceX является "более современной". В июне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что "Роскосмос" активно общается с командой Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере.

