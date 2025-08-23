Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом - 23.08.2025
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом - 23.08.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. | 23.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. "Москва очень красивая. Я крайне впечатлен", - отметил Эррол Маск, рассказывая о своей недавней поездке в Россию. Он также заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон, и что только Вашингтон имеет "немного" того, чем обладает Москва. "Москва - без сомнения, самый великолепный... город в мире", - добавил бизнесмен. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
россия, москва, париж, лондон, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, Париж, ЛОНДОН, Владимир Путин
07:17 23.08.2025
 
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом

Отец Илона Маска Эррол Маск назвал Москву прекрасным городом

ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
"Москва очень красивая. Я крайне впечатлен", - отметил Эррол Маск, рассказывая о своей недавней поездке в Россию.
Он также заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон, и что только Вашингтон имеет "немного" того, чем обладает Москва.
"Москва - без сомнения, самый великолепный... город в мире", - добавил бизнесмен.
Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
 
