Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом - 23.08.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска назвал Москву прекрасным городом
Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T07:17+0300
2025-08-23T07:17+0300
2025-08-23T07:17+0300
ВАШИНГТОН, 23 авг - ПРАЙМ. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом.
"Москва очень красивая. Я крайне впечатлен", - отметил Эррол Маск, рассказывая о своей недавней поездке в Россию.
Он также заявил, что Москва впечатляет сильнее, чем Париж или Лондон, и что только Вашингтон имеет "немного" того, чем обладает Москва.
"Москва - без сомнения, самый великолепный... город в мире", - добавил бизнесмен.
Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
