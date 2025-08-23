https://1prime.ru/20250823/mvd-861149594.html

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Google Meet

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Правоохранители объяснили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры нанесло удар по основному каналу связи аферистов, однако они не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей. поскольку речь идет об организованных преступных группах, чей доход зависит от постоянного контакта с гражданами: их инфраструктура (колл-центры, базы данных) не может простаивать, что вынуждает их быстро адаптироваться. "Пока мы наблюдаем два основных тренда: резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet", - говорится в сообщении министерства. В МВД уточнили, что интерес аферистов к Google Meet обусловлен широкой распространенностью: приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу - у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить "неизвестное" приложение.

