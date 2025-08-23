Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Google Meet - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/mvd-861149594.html
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Google Meet
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Google Meet - 23.08.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Google Meet
Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T20:56+0300
2025-08-23T20:56+0300
технологии
финансы
банки
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Правоохранители объяснили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры нанесло удар по основному каналу связи аферистов, однако они не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей. поскольку речь идет об организованных преступных группах, чей доход зависит от постоянного контакта с гражданами: их инфраструктура (колл-центры, базы данных) не может простаивать, что вынуждает их быстро адаптироваться. "Пока мы наблюдаем два основных тренда: резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet", - говорится в сообщении министерства. В МВД уточнили, что интерес аферистов к Google Meet обусловлен широкой распространенностью: приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу - у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить "неизвестное" приложение.
https://1prime.ru/20250822/mvd-861083769.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_282:0:3607:2494_1920x0_80_0_0_223589180ed63c25dbd3e0a09d00995d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, банки, мвд
Технологии, Финансы, Банки, МВД
20:56 23.08.2025
 
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с использованием Google Meet

МВД: мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать приложение Google Meet для обмана россиян, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители объяснили, что введение ограничений на голосовые вызовы через иностранные мессенджеры нанесло удар по основному каналу связи аферистов, однако они не прекратили деятельность, а начали активный поиск обходных путей. поскольку речь идет об организованных преступных группах, чей доход зависит от постоянного контакта с гражданами: их инфраструктура (колл-центры, базы данных) не может простаивать, что вынуждает их быстро адаптироваться.
"Пока мы наблюдаем два основных тренда: резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь, злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet", - говорится в сообщении министерства.
В МВД уточнили, что интерес аферистов к Google Meet обусловлен широкой распространенностью: приложение предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу - у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить "неизвестное" приложение.
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Раскрыто, как мошенники похищают деньги россиян при "трудоустройстве"
Вчера, 09:29
 
ТехнологииФинансыБанкиМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала