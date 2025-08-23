https://1prime.ru/20250823/nikitin-861123834.html
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - 23.08.2025, ПРАЙМ
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T00:39+0300
2025-08-23T00:39+0300
2025-08-23T00:39+0300
бизнес
россия
промышленность
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861123834.jpg?1755898795
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября.
"Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин.
Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.
нижний новгород
нижегородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область, Владимир Путин
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Губернатор Никитин пригласил Путина на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк"
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября.
"Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин.
Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.