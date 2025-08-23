Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/nikitin-861123834.html
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде - 23.08.2025, ПРАЙМ
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T00:39+0300
2025-08-23T00:39+0300
бизнес
россия
промышленность
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861123834.jpg?1755898795
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября. "Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин. Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.
нижний новгород
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область, Владимир Путин
00:39 23.08.2025
 
Никитин пригласил Путина на открытие ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде

Губернатор Никитин пригласил Путина на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его на открытие первых корпусов ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде, которое состоится 16 сентября.
"Если говорить про вузы, то самый главный, конечно, это вот этот проект - ИТ-кампус мирового уровня "Неймарк". Закончили строить первый этап - 18 корпусов для проживания 1,5 тысяч человек. Этой осенью уже заселятся первые ребята. В сентябре там состоится Всемирный фестиваль молодежи 2025 года. Вообще мы хотим приурочить открытие к заезду. Там будет одна тысяча человек из 110 стран. И хотим открыть его уже 16 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуюсь случаем, не могу не пригласить, не попросить вас рассмотреть возможность принять участие в церемонии открытия", - сказал Никитин.
Строящийся в центре Нижнего Новгорода ИТ-кампус "Неймарк" - пространство, рассчитанное на восемь тысяч студентов. Кампус будет размещен на площадках, находящихся друг от друга в пешей доступности. Завершение строительства запланировано на 2028 год. В ИТ-кампусе будет реализована концепция университета, объединяющего лучшие образовательные практики для подготовки лидеров ИТ-отрасли. Все вузы региона будут интегрированы в эту систему и получат новый импульс развития благодаря тесному взаимодействию с индустриальными партнерами.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьНИЖНИЙ НОВГОРОДНижегородская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала