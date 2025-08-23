Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-23T00:52+0300
2025-08-23T00:52+0300
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента России Владимира Путина дать поручения Минпросвещения и Минфину, чтобы ускорить запуск второй очереди технопарка профессионального образования "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде. Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу рассказал о том, что для решения проблемы кадрового дефицита Нижегородская область активно участвует в проекте "Профессионалитет". "Колледжи будут развиваться, будут нужны учителя, мастера производственного обучения. Поэтому огромное спасибо, что вы приняли решение о создании федерального парка в Нижнем Новгороде по подготовке мастеров производства обучения… Сейчас мы работаем в тестовом режиме, уже провели финал чемпионата по профмастерству "Профессионалы" и в новом учебном году планируем открытие официальное. Вы в Калуге открывали, если помните, второй такой парк, их всего два. И очень надеемся, что вы примете участие в открытии нашего Нижполиграфа", - сказал Никитин. Федеральный технопарк профессионального образования "Нижполиграфа" - один из двух подобных объектов в России – находится в процессе создания, полностью завершить работы планируется в 2026 году. Первые лаборатории технопарка открыли в июне 2024 года, где прошел межрегиональный чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы". "Вообще, 22 лаборатории мы запустили, нам нужно еще 22, то есть это половина. И прошу поддержать, дать поручение Минпросвещению с Минфином, чтобы мы проработали скорейший запуск этой второй очереди, нашли соответствующие возможности в рамках формирования мероприятий национального проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.
00:52 23.08.2025
 
Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде

Никитин попросил Путина ускорить запуск второй очереди технопарка "Нижполиграф"

САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента России Владимира Путина дать поручения Минпросвещения и Минфину, чтобы ускорить запуск второй очереди технопарка профессионального образования "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу рассказал о том, что для решения проблемы кадрового дефицита Нижегородская область активно участвует в проекте "Профессионалитет".
"Колледжи будут развиваться, будут нужны учителя, мастера производственного обучения. Поэтому огромное спасибо, что вы приняли решение о создании федерального парка в Нижнем Новгороде по подготовке мастеров производства обучения… Сейчас мы работаем в тестовом режиме, уже провели финал чемпионата по профмастерству "Профессионалы" и в новом учебном году планируем открытие официальное. Вы в Калуге открывали, если помните, второй такой парк, их всего два. И очень надеемся, что вы примете участие в открытии нашего Нижполиграфа", - сказал Никитин.
Федеральный технопарк профессионального образования "Нижполиграфа" - один из двух подобных объектов в России – находится в процессе создания, полностью завершить работы планируется в 2026 году. Первые лаборатории технопарка открыли в июне 2024 года, где прошел межрегиональный чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Вообще, 22 лаборатории мы запустили, нам нужно еще 22, то есть это половина. И прошу поддержать, дать поручение Минпросвещению с Минфином, чтобы мы проработали скорейший запуск этой второй очереди, нашли соответствующие возможности в рамках формирования мероприятий национального проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.
 
