https://1prime.ru/20250823/nikitin-861124047.html
Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде
Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде - 23.08.2025, ПРАЙМ
Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента России Владимира Путина дать поручения Минпросвещения и Минфину, чтобы ускорить запуск второй... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T00:52+0300
2025-08-23T00:52+0300
2025-08-23T00:52+0300
экономика
бизнес
россия
нижегородская область
нижний новгород
саров
владимир путин
минфин
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124047.jpg?1755899520
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента России Владимира Путина дать поручения Минпросвещения и Минфину, чтобы ускорить запуск второй очереди технопарка профессионального образования "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу рассказал о том, что для решения проблемы кадрового дефицита Нижегородская область активно участвует в проекте "Профессионалитет".
"Колледжи будут развиваться, будут нужны учителя, мастера производственного обучения. Поэтому огромное спасибо, что вы приняли решение о создании федерального парка в Нижнем Новгороде по подготовке мастеров производства обучения… Сейчас мы работаем в тестовом режиме, уже провели финал чемпионата по профмастерству "Профессионалы" и в новом учебном году планируем открытие официальное. Вы в Калуге открывали, если помните, второй такой парк, их всего два. И очень надеемся, что вы примете участие в открытии нашего Нижполиграфа", - сказал Никитин.
Федеральный технопарк профессионального образования "Нижполиграфа" - один из двух подобных объектов в России – находится в процессе создания, полностью завершить работы планируется в 2026 году. Первые лаборатории технопарка открыли в июне 2024 года, где прошел межрегиональный чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Вообще, 22 лаборатории мы запустили, нам нужно еще 22, то есть это половина. И прошу поддержать, дать поручение Минпросвещению с Минфином, чтобы мы проработали скорейший запуск этой второй очереди, нашли соответствующие возможности в рамках формирования мероприятий национального проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.
нижегородская область
нижний новгород
саров
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, нижегородская область, нижний новгород, саров, владимир путин, минфин, минпросвещения
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД, САРОВ, Владимир Путин, Минфин, Минпросвещения
Никитин попросил Путина ускорить запуск технопарка в Нижнем Новгороде
Никитин попросил Путина ускорить запуск второй очереди технопарка "Нижполиграф"
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента России Владимира Путина дать поручения Минпросвещения и Минфину, чтобы ускорить запуск второй очереди технопарка профессионального образования "Нижполиграф" в Нижнем Новгороде.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу рассказал о том, что для решения проблемы кадрового дефицита Нижегородская область активно участвует в проекте "Профессионалитет".
"Колледжи будут развиваться, будут нужны учителя, мастера производственного обучения. Поэтому огромное спасибо, что вы приняли решение о создании федерального парка в Нижнем Новгороде по подготовке мастеров производства обучения… Сейчас мы работаем в тестовом режиме, уже провели финал чемпионата по профмастерству "Профессионалы" и в новом учебном году планируем открытие официальное. Вы в Калуге открывали, если помните, второй такой парк, их всего два. И очень надеемся, что вы примете участие в открытии нашего Нижполиграфа", - сказал Никитин.
Федеральный технопарк профессионального образования "Нижполиграфа" - один из двух подобных объектов в России – находится в процессе создания, полностью завершить работы планируется в 2026 году. Первые лаборатории технопарка открыли в июне 2024 года, где прошел межрегиональный чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Вообще, 22 лаборатории мы запустили, нам нужно еще 22, то есть это половина. И прошу поддержать, дать поручение Минпросвещению с Минфином, чтобы мы проработали скорейший запуск этой второй очереди, нашли соответствующие возможности в рамках формирования мероприятий национального проекта", - добавил губернатор Нижегородской области.