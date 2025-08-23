Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/nikitin-861124417.html
Никитин рассказал Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации
Никитин рассказал Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации - 23.08.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации, завершить которые... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T01:13+0300
2025-08-23T01:13+0300
россия
экономика
промышленность
нижегородская область
нижний новгород
саров
владимир путин
росприроднадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124417.jpg?1755900785
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации, завершить которые планируется к концу 2029 года. Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу сообщил, что этот проект "сильно волнует жителей". "В свое время Советский Союз построил дюкер через Волгу, и сброс идет туда не только из Нижнего Новгорода, но и с Бора. То есть больше миллиона человек осуществляет сброс. Это, конечно, важно не только для Нижегородской области, а для всего Волжского бассейна... Мы уже заканчиваем реализацию первого этапа реконструкции в рамках предыдущих национальных проектов. Нужен второй этап. Правительство нас предварительно поддержало на эту тему… У нас всего 300 миллионов кубов сбрасывается в Нижегородской области. Вот эта станция - это 77% (сбросов). То есть вообще проектов может быть много в россыпи. А есть такие, которые реально меняют окружающую действительность, причем не только для одного региона", - сказал Никитин. По словам Никитина, на Нижегородскую станцию аэрации, где завершается первый этап работ, за четыре года выделено 7,4 миллиарда рублей. "Вместе со вторым этапом предполагается со всех источников финансирования 20 миллиардов. И работать мы будем до конца 2029 года. То есть это, по сути, весь цикл национальных проектов", - заявил глава региона. Он также сообщил, что решение о выполнении второго этапа работ уже принято. "Решение о втором этапе будет оформляться в начале следующего года. И здесь нас все коллеги поддерживают, потому что это основные показатели национального проекта, это внутри национального проекта", - подчеркнул Никитин. Нижегородцы регулярно пишут в соцсетях о сильном запахе канализации, который заставляет держать окна закрытыми даже в жару. Сотрудники регионального управления Росприроднадзора проверили "Нижегородский водоканал" и выявили на Нижегородской станции аэрации, очищающей стоки Нижнего Новгорода и Бора, семь нарушений природоохранных норм и значительное превышение нормативов выбросов: сероводород - в 10,9 раза, фенол - до 3,4 раза, формальдегид - до 2,7 раза.
нижегородская область
нижний новгород
саров
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, нижегородская область, нижний новгород, саров, владимир путин, росприроднадзор
РОССИЯ, Экономика, Промышленность, Нижегородская область, НИЖНИЙ НОВГОРОД, САРОВ, Владимир Путин, Росприроднадзор
01:13 23.08.2025
 
Никитин рассказал Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации

Губернатор Никитин рассказал Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации

Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину о ходе работ на Нижегородской станции аэрации, завершить которые планируется к концу 2029 года.
Никитин на встрече с Путиным в Сарове в пятницу сообщил, что этот проект "сильно волнует жителей".
"В свое время Советский Союз построил дюкер через Волгу, и сброс идет туда не только из Нижнего Новгорода, но и с Бора. То есть больше миллиона человек осуществляет сброс. Это, конечно, важно не только для Нижегородской области, а для всего Волжского бассейна... Мы уже заканчиваем реализацию первого этапа реконструкции в рамках предыдущих национальных проектов. Нужен второй этап. Правительство нас предварительно поддержало на эту тему… У нас всего 300 миллионов кубов сбрасывается в Нижегородской области. Вот эта станция - это 77% (сбросов). То есть вообще проектов может быть много в россыпи. А есть такие, которые реально меняют окружающую действительность, причем не только для одного региона", - сказал Никитин.
По словам Никитина, на Нижегородскую станцию аэрации, где завершается первый этап работ, за четыре года выделено 7,4 миллиарда рублей. "Вместе со вторым этапом предполагается со всех источников финансирования 20 миллиардов. И работать мы будем до конца 2029 года. То есть это, по сути, весь цикл национальных проектов", - заявил глава региона.
Он также сообщил, что решение о выполнении второго этапа работ уже принято. "Решение о втором этапе будет оформляться в начале следующего года. И здесь нас все коллеги поддерживают, потому что это основные показатели национального проекта, это внутри национального проекта", - подчеркнул Никитин.
Нижегородцы регулярно пишут в соцсетях о сильном запахе канализации, который заставляет держать окна закрытыми даже в жару. Сотрудники регионального управления Росприроднадзора проверили "Нижегородский водоканал" и выявили на Нижегородской станции аэрации, очищающей стоки Нижнего Новгорода и Бора, семь нарушений природоохранных норм и значительное превышение нормативов выбросов: сероводород - в 10,9 раза, фенол - до 3,4 раза, формальдегид - до 2,7 раза.
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьНижегородская областьНИЖНИЙ НОВГОРОДСАРОВВладимир ПутинРосприроднадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала