Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов

Губернатор региона Глеб Никитин заявил президенту России Владимиру Путину, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов. | 23.08.2025, ПРАЙМ

САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор региона Глеб Никитин заявил президенту России Владимиру Путину, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". "Владимир Владимирович, очень меня беспокоит распространение, особенно среди маленьких детей, курительных смесей, вейпов и всей этой гадости.. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость в рознице, в оптовой торговле, в обращении", - сказал Никитин на встрече с президентом. Путин поддержал предложение. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.

