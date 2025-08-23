Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/oblast-861123691.html
Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов
Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов - 23.08.2025, ПРАЙМ
Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов
Губернатор региона Глеб Никитин заявил президенту России Владимиру Путину, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T00:36+0300
2025-08-23T00:36+0300
россия
экономика
общество
саров
нижегородская область
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861123691.jpg?1755898610
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор региона Глеб Никитин заявил президенту России Владимиру Путину, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов. Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома". "Владимир Владимирович, очень меня беспокоит распространение, особенно среди маленьких детей, курительных смесей, вейпов и всей этой гадости.. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость в рознице, в оптовой торговле, в обращении", - сказал Никитин на встрече с президентом. Путин поддержал предложение. Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
саров
нижегородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , саров, нижегородская область, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Экономика, Общество , САРОВ, Нижегородская область, Владимир Путин, Росатом
00:36 23.08.2025
 
Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов

Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор региона Глеб Никитин заявил президенту России Владимиру Путину, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов.
Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома".
"Владимир Владимирович, очень меня беспокоит распространение, особенно среди маленьких детей, курительных смесей, вейпов и всей этой гадости.. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость в рознице, в оптовой торговле, в обращении", - сказал Никитин на встрече с президентом.
Путин поддержал предложение.
Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСАРОВНижегородская областьВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала