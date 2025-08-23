https://1prime.ru/20250823/oblast-861123691.html
Нижегородская область готова стать пилотным регионом по запрету вейпов
САРОВ (Нижегородская область), 23 авг - ПРАЙМ. Губернатор региона Глеб Никитин заявил президенту России Владимиру Путину, что Нижегородская область готова стать пилотным регионом по полному запрету вейпов.
Путин в пятницу прибыл в атомград Саров, где расположено одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) "Росатома".
"Владимир Владимирович, очень меня беспокоит распространение, особенно среди маленьких детей, курительных смесей, вейпов и всей этой гадости.. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость в рознице, в оптовой торговле, в обращении", - сказал Никитин на встрече с президентом.
Путин поддержал предложение.
Глава государства не раз приезжал в колыбель "русского атома" город Саров. Он посещал его с рабочими визитами в 2003, 2012, 2014, 2020 и 2023 годах.
