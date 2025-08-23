Парламент Республики Сербской отверг проведение досрочных выборов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250823/parlament-861124177.html
2025-08-23T01:01+0300
2025-08-23T01:01+0300
общество
республика сербская
босния и герцеговина
милорад додик
цик
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124177.jpg?1755900063
БЕЛГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Народная Скупщина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) отвергла проведение досрочных выборов президента из-за приговора суда БиГ и отзыве ЦИК БиГ мандата президента Милорада Додика, трансляцию вело Радио и телевидение Республики Сербской.
Народная Скупщина РС БиГ в пятницу большинством голосов приняла отставку главы правительства Радована Вишковича. Следующим пунктом повестки стало обсуждение ситуации и назначение даты референдума по принятию приговора суда БиГ и отзыве мандата ЦИК БиГ в отношении президента Милорада Додика. Дебаты растянулись до ночи.
Депутаты большинством в 50 из присутствующих 65 голосов утвердили, что Народная Скупщина отвергает возможность проведения досрочных выборов президента Республики Сербской и требует от политических сил РС, партий и деятелей не участвовать в подобных выборах.
Парламентарии также проголосовали за проведение 25 октября референдума в поддержку Додика.
Вопрос будущего референдума гласит: "Принимаете ли решения неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?".
Додик в пятницу призвал депутатов объединиться для защиты прав и полномочий Республики Сербской согласно Дейтонскому мирному соглашению 1995 года и конституции и принять закон о полномочиях республиканского избиркома по проведению выборов президента. Он предложил оппозиции в Народной Скупщине уйти с президентского поста, если будет принят закон о том, что выборы президента Республики Сербской организует избирком РС, а не Центральная избирательная комиссия в Сараево.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Решение суда БиГ осудили спикер парламента Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ).
ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ. В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.
 
