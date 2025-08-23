https://1prime.ru/20250823/plutoniy-861127423.html

США выделят энергокомпаниям плутоний для реакторов, пишет Reuters

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. США намерены выделить около 20 тонн плутония в распоряжение энергетических компаний США в качестве возможного топлива для реакторов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник и проект служебной записки, в которой изложен план. "Администрация Трампа планирует предоставить около 20 метрических тонн плутония времен холодной войны, извлеченного из демонтированных ядерных боеголовок, американским энергетическим компаниям в качестве потенциального топлива для реакторов", - говорится в материале агентства. По данным Рейтер, данный объем плутония будет взят из более крупного запаса оружейного плутония в 34 метрические тонны, утилизацию которого США ранее обязались осуществить в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия с Россией, подписанного в 2000 году. По словам собеседника агентства, министерство энергетики США планирует в ближайшие дни объявить о начале приема заявок от представителей промышленности. Плутоний будет предложен компаниям по низкой цене или вовсе безвозмездно, однако фирмы будут нести все расходы на транспортировку, проектирование, строительство и вывод из эксплуатации объектов, одобренных минэнерго, для переработки и производства топлива.

