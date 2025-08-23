Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США выделят энергокомпаниям плутоний для реакторов, пишет Reuters - 23.08.2025
США выделят энергокомпаниям плутоний для реакторов, пишет Reuters
сша, плутоний
Энергетика, США, плутоний
08:23 23.08.2025
 
США выделят энергокомпаниям плутоний для реакторов, пишет Reuters

Reuters: США выделят 20 тонн оружейного плутония в качестве топлива для реакторов

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США. Архивное фото
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. США намерены выделить около 20 тонн плутония в распоряжение энергетических компаний США в качестве возможного топлива для реакторов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник и проект служебной записки, в которой изложен план.
"Администрация Трампа планирует предоставить около 20 метрических тонн плутония времен холодной войны, извлеченного из демонтированных ядерных боеголовок, американским энергетическим компаниям в качестве потенциального топлива для реакторов", - говорится в материале агентства.
По данным Рейтер, данный объем плутония будет взят из более крупного запаса оружейного плутония в 34 метрические тонны, утилизацию которого США ранее обязались осуществить в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия с Россией, подписанного в 2000 году.
По словам собеседника агентства, министерство энергетики США планирует в ближайшие дни объявить о начале приема заявок от представителей промышленности. Плутоний будет предложен компаниям по низкой цене или вовсе безвозмездно, однако фирмы будут нести все расходы на транспортировку, проектирование, строительство и вывод из эксплуатации объектов, одобренных минэнерго, для переработки и производства топлива.
ЭнергетикаСШАплутоний
 
 
