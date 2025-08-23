Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу - 23.08.2025
С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу
С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу
происшествия
бизнес
общество
россия
москва
мвд
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Подростки зарабатывали на очистке фар и стекол автомобилей в Пресненском районе Москвы, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщается в Telegram-канале МВД РФ. В ведомстве отметили, что 22 августа в ходе профилактического рейда сотрудники полиции Пресненского района Москвы обратили внимание на несовершеннолетних, оказывающих услуги по чистке стекол и фар автомобилей. При этом ряд СМИ сообщали, что несовершеннолетние зарабатывали на услугах до 500 тысяч рублей. "Полицейские пресекли данные действия, после чего провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу, в которой напомнили о важности законопослушного поведения на улично-дорожной сети города", - говорится в сообщении.
москва
бизнес, общество , россия, москва, мвд
Происшествия, Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, МВД
16:36 23.08.2025
 
С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу

© РИА Новости . Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Подростки зарабатывали на очистке фар и стекол автомобилей в Пресненском районе Москвы, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщается в Telegram-канале МВД РФ.
В ведомстве отметили, что 22 августа в ходе профилактического рейда сотрудники полиции Пресненского района Москвы обратили внимание на несовершеннолетних, оказывающих услуги по чистке стекол и фар автомобилей. При этом ряд СМИ сообщали, что несовершеннолетние зарабатывали на услугах до 500 тысяч рублей.
"Полицейские пресекли данные действия, после чего провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу, в которой напомнили о важности законопослушного поведения на улично-дорожной сети города", - говорится в сообщении.
 
