https://1prime.ru/20250823/podrostki-861144157.html

С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу

С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу - 23.08.2025, ПРАЙМ

С подростками, зарабатывавшими мытьем машин в центре Москвы, провели беседу

Подростки зарабатывали на очистке фар и стекол автомобилей в Пресненском районе Москвы, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщается в... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T16:36+0300

2025-08-23T16:36+0300

2025-08-23T16:36+0300

происшествия

бизнес

общество

россия

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Подростки зарабатывали на очистке фар и стекол автомобилей в Пресненском районе Москвы, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа, сообщается в Telegram-канале МВД РФ. В ведомстве отметили, что 22 августа в ходе профилактического рейда сотрудники полиции Пресненского района Москвы обратили внимание на несовершеннолетних, оказывающих услуги по чистке стекол и фар автомобилей. При этом ряд СМИ сообщали, что несовершеннолетние зарабатывали на услугах до 500 тысяч рублей. "Полицейские пресекли данные действия, после чего провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу, в которой напомнили о важности законопослушного поведения на улично-дорожной сети города", - говорится в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, мвд