На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета
2025-08-23T15:22+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на МЦД-4 (D4), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). "Первый электропоезд "Иволга 4.0" с подголовниками и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на D4. До конца 2025 года ЦППК совместно с департаментом транспорта Москвы и АО "ТМХ" планирует запустить еще 17 современных составов с салоном в новом цвете. Они будут курсировать как на D4, так и на Ярославском направлении", - говорится в сообщении ЦППК. Новое цветовое решение было представлено в начале августа. Оно подобрано на основе анализа мнений и отзывов пассажиров и самых современных тенденций дизайна. "Оно ассоциируется со свежестью, летним ветром, морскими волнами и листвой деревьев", - пишет ЦППК. Мятный цвет - пятый в палитре подвижного состава Московских центральных диаметров. Помимо него пассажирам встречаются "Иволги" с креслами в синей, сине-красной обивке, а также в желто-сером и ежевично-сером исполнении.
