Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/poezd-861141707.html
На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета
На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета - 23.08.2025, ПРАЙМ
На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета
Первый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на МЦД-4 (D4), сообщила Центральная пригородная... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T15:22+0300
2025-08-23T15:22+0300
экономика
бизнес
россия
москва
цппк
транспорт
мцд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861140992_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d367fc20587058e932538f4800b2805b.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на МЦД-4 (D4), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). "Первый электропоезд "Иволга 4.0" с подголовниками и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на D4. До конца 2025 года ЦППК совместно с департаментом транспорта Москвы и АО "ТМХ" планирует запустить еще 17 современных составов с салоном в новом цвете. Они будут курсировать как на D4, так и на Ярославском направлении", - говорится в сообщении ЦППК. Новое цветовое решение было представлено в начале августа. Оно подобрано на основе анализа мнений и отзывов пассажиров и самых современных тенденций дизайна. "Оно ассоциируется со свежестью, летним ветром, морскими волнами и листвой деревьев", - пишет ЦППК. Мятный цвет - пятый в палитре подвижного состава Московских центральных диаметров. Помимо него пассажирам встречаются "Иволги" с креслами в синей, сине-красной обивке, а также в желто-сером и ежевично-сером исполнении.
https://1prime.ru/20240202/842963973.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861140992_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4967877b857dd72c34c4ea18057f76d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, цппк, транспорт, мцд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ЦППК, Транспорт, МЦД
15:22 23.08.2025
 
На МЦД-4 запустили поезд с подголовниками и поручнями мятного цвета

Поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета запустили на МЦД-4

© Центральная ППК (ЦППК)/ВКонтактеПервый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
Первый поезд Иволга 4.0 с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
Первый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
© Центральная ППК (ЦППК)/ВКонтакте
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Первый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на МЦД-4 (D4), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
"Первый электропоезд "Иволга 4.0" с подголовниками и поручнями мятного цвета начал перевозить пассажиров на D4. До конца 2025 года ЦППК совместно с департаментом транспорта Москвы и АО "ТМХ" планирует запустить еще 17 современных составов с салоном в новом цвете. Они будут курсировать как на D4, так и на Ярославском направлении", - говорится в сообщении ЦППК.
© Центральная ППК (ЦППК)/ВКонтактеПервый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
Первый поезд Иволга 4.0 с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
Первый поезд "Иволга 4.0" с подголовниками кресел и поручнями мятного цвета
© Центральная ППК (ЦППК)/ВКонтакте
Новое цветовое решение было представлено в начале августа. Оно подобрано на основе анализа мнений и отзывов пассажиров и самых современных тенденций дизайна.
"Оно ассоциируется со свежестью, летним ветром, морскими волнами и листвой деревьев", - пишет ЦППК.
Мятный цвет - пятый в палитре подвижного состава Московских центральных диаметров. Помимо него пассажирам встречаются "Иволги" с креслами в синей, сине-красной обивке, а также в желто-сером и ежевично-сером исполнении.
Презентация концепта нового плацкартного вагона - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2024
Дизайнер рассказал о новых подходах к оформлению пассажирских вагонов
2 февраля 2024, 04:24
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАЦППКТранспортМЦД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала