В Ростовской области задерживается движение поездов из-за падения БПЛА

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. "В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.

