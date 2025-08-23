Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ростовской области задерживается движение поездов из-за падения БПЛА - 23.08.2025
В Ростовской области задерживается движение поездов из-за падения БПЛА
2025-08-23T09:51+0300
2025-08-23T09:51+0300
происшествия
россия
ростовская область
ржд
транспорт
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД. "В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.
ростовская область
россия, ростовская область, ржд, транспорт
Происшествия, РОССИЯ, Ростовская область, РЖД, Транспорт
09:51 23.08.2025
 
В Ростовской области задерживается движение поездов из-за падения БПЛА

© РИА Новости . Сергей Пятаков
Железнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - 23.08.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Движение поездов приостанавливалось из-за падения БПЛА в Ростовской области, оно возобновлено, но задерживаются 38 поездов, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"В результате падения БПЛА в районе станции Сергеевка (участок Россошь – Сохрановка, Ростовская область) в ночь на 23 августа была нарушена работа контактной сети. Движение поездов приостанавливалось... из-за происшествия, а настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки, все поезда следуют по своим маршрутам. Кроме того, делается всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов.
 
ПроисшествияРОССИЯРостовская областьРЖДТранспорт
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
