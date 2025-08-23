https://1prime.ru/20250823/poezda-861134515.html
В Волгоградской области задержали 13 поездов из-за атаки БПЛА
В Волгоградской области задержали 13 поездов из-за атаки БПЛА
2025-08-23T12:01+0300
происшествия
бизнес
волгоградская область
транспорт
ВОЛГОГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Тринадцать пассажирских поездов поездов идут с задержкой до двух часов после атаки БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. "Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов. В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут", - говорится в сообщении компании. Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке. Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.
волгоградская область
Новости
