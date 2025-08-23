https://1prime.ru/20250823/poezda-861134515.html

В Волгоградской области задержали 13 поездов из-за атаки БПЛА

В Волгоградской области задержали 13 поездов из-за атаки БПЛА - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Волгоградской области задержали 13 поездов из-за атаки БПЛА

Тринадцать пассажирских поездов поездов идут с задержкой до двух часов после атаки БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области, сообщает Приволжская... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T12:01+0300

2025-08-23T12:01+0300

2025-08-23T12:01+0300

происшествия

бизнес

волгоградская область

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859758585_0:287:3045:2000_1920x0_80_0_0_e283dba6d01543c2ec17ba7a955c1377.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Тринадцать пассажирских поездов поездов идут с задержкой до двух часов после атаки БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области, сообщает Приволжская железная дорога (ПривЖД) в своем Telegram-канале. "Сегодня на станции Петров Вал Приволжской железной дороги по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта было задержано 13 пассажирских поездов. В настоящее время все они следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут", - говорится в сообщении компании. Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке. Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.

https://1prime.ru/20250823/poezda-861129658.html

волгоградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, волгоградская область, транспорт