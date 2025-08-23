Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бельгии опасаются последствий введения Трампом пошлин
В Бельгии опасаются последствий введения Трампом пошлин
22:52 23.08.2025
 
В Бельгии опасаются последствий введения Трампом пошлин

VRTnws: фармкомпании Бельгии опасаются негативных последствий введения Трампом 15% пошлин

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Фармацевтическая промышленность Бельгии, представляющая важный сектор экономики королевства, в основном ориентированный на экспорт, и в частности, на североамериканский, опасается негативных последствий введения президентом США Дональдом Трампом 15% пошлин на ее продукцию, пишет издание VRTnws со ссылкой на отраслевую организацию Pharma.be.
"Бельгийский фармацевтический сектор выражает сожаление по поводу введения 15%-ных пошлин на экспорт европейской фармацевтической продукции в США… Ситуация могла быть и еще хуже, но мы сожалеем, что нулевые пошлины, согласованные на международном уровне, не будут применены", - указывается в сообщении организации, которое цитирует издание.
Там также указали, что пока последствия таких мер предсказать сложно, однако, учитывая, что "экспорт фармацевтического сектора Бельгии почти на 24% зависит от США, которые имеют решающее значение для прибыльности бельгийских фармкомпаний и экономики страны в целом", - риск негативного влияния очень велик.
Бельгийские фармкомпании призвали Еврокомиссию разработать стратегию поддержки фармацевтики ЕС и снизить ее зависимость от третьих стран.
Ранее европейские сельхозпроизводители также выступили с резкой критикой заключенного главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен торгового соглашения с США и назвали его "стратегической ошибкой".
Глава ФРС допустил продолжительную динамику инфляции в США из-за пошлин
22 августа, 18:29
 
