В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики

В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики

Кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно, сообщает... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T11:55+0300

2025-08-23T11:55+0300

2025-08-23T11:55+0300

происшествия

челябинская область

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Челябинской области ликвидируют пожар на птицефабрике. Поступило сообщение о пожаре в поселке Рощино. По прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли птичника, площадь горения уточняется. В здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно. Информация уточняется... По уточненной информации, происходит горение кровли на площади 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 46 человек и 12 единиц техники МЧС России.

челябинская область

2025

