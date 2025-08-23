https://1prime.ru/20250823/pozhar-861134091.html
В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики
В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики
Кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно, сообщает... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T11:55+0300
2025-08-23T11:55+0300
2025-08-23T11:55+0300
происшествия
челябинская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Кровля птицефабрики горит на площади семи тысяч "квадратов" в Челябинской области, в здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС России. "В Челябинской области ликвидируют пожар на птицефабрике. Поступило сообщение о пожаре в поселке Рощино. По прибытию подразделений установлено, что происходит горение кровли птичника, площадь горения уточняется. В здании находились пять человек, эвакуировались самостоятельно. Информация уточняется... По уточненной информации, происходит горение кровли на площади 7000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлекаются 46 человек и 12 единиц техники МЧС России.
https://1prime.ru/20250601/kamchatka-858100129.html
челябинская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, мчс
Происшествия, Челябинская область, МЧС
В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики
В Челябинской области загорелась кровля птицефабрики на площади 7 тысяч квадратов