В Махачкале загорелся склад на территории рынка

2025-08-23T13:06+0300

2025-08-23T13:06+0300

2025-08-23T13:06+0300

МАХАЧКАЛА, 23 авг - ПРАЙМ. Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России по Дагестану. "В Махачкале, на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта), произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные подразделения работают на месте", – говорится в сообщении. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

