В Махачкале загорелся склад на территории рынка - 23.08.2025
В Махачкале загорелся склад на территории рынка
МАХАЧКАЛА, 23 авг - ПРАЙМ. Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России по Дагестану. "В Махачкале, на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта), произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные подразделения работают на месте", – говорится в сообщении. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
13:06 23.08.2025
 
В Махачкале загорелся склад на территории рынка

МЧС: на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале произошёл пожар

© РИА Новости . Максим Богодвид
 Техника МЧС РФ
Техника МЧС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МАХАЧКАЛА, 23 авг - ПРАЙМ. Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России по Дагестану.
Махачкале, на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта), произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные подразделения работают на месте", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
