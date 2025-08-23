Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.08.2025
В Ставропольском крае загорелся магазин
В Ставропольском крае загорелся магазин
Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T14:44+0300
2025-08-23T14:44+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ставропольском крае тушат магазин. Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов. Тушат 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , МЧС, Ставропольский край
14:44 23.08.2025
 
В Ставропольском крае загорелся магазин

В Михайловске на Ставрополье загорелся магазин на площади 1,5 тысячи квадратов

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Ставропольском крае тушат магазин. Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов. Тушат 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
В Махачкале загорелся склад на территории рынка
