В Ставропольском крае загорелся магазин

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ставропольском крае тушат магазин. Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов. Тушат 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.

