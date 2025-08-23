https://1prime.ru/20250823/pozhary-861140266.html

В Забайкалье рассказали, как будут восстанавливать леса после пожаров

МАГАДАН, 23 авг - ПРАЙМ. В Забайкалье начнут восстанавливать лес после проведения лесопатологического обследования, сообщает правительство региона. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменили в Забайкальском крае 10 июля, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы. Позже сняли ограничения для жителей на посещение лесов с 11 июля, которое действовало более трех месяцев, а также отменили особый противопожарный режим. Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров. "В Забайкалье проведут лесовосстановительные работы на площади, пройденной огнем в текущем лесопожарном сезоне. Это станет возможным после проведения лесопатологического обследования, которое будет проводиться на протяжении нескольких лет", - говорится в сообщении. Дополняется, что для этого включат эти площади в фонд лесовосстановления. Работы по лесовосстановлению в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" федерального проекта "Сохранение лесов" ежегодно проводят весной и осенью. "Для лучшей приживаемости лесных культур, проводятся агротехнические уходы. Приживаемость созданных лесных культур в значительной степени зависит от погодных условий. Площади с проведенным искусственным лесовосстановлением, приживаемость на которых составляет менее 85%, подлежат дополнению", - дополняет правительство региона.

