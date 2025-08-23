Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений - 23.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861144758.html
В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений
В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений
Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T16:59+0300
2025-08-23T17:10+0300
происшествия
транспорт
аэропорт пулково
воздушный транспорт
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/82697/00/826970084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_781ae091cb6a90bb02bae397e2d2d792.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры."Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
https://1prime.ru/20250823/aeroport-861132711.html
санкт-петербург
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82697/00/826970084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04785edb09c0a80b218d848a8d2628da.jpg
1920
1920
true
транспорт, аэропорт пулково, воздушный транспорт, бизнес, санкт-петербург
Происшествия, Транспорт, аэропорт Пулково, Воздушный транспорт, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16:59 23.08.2025 (обновлено: 17:10 23.08.2025)
 
В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений

В Пулково из-за временных ограничений на полёты задержали 39 рейсов

© РИА Новости . Игорь Руссак
%терминал Пулково-1 в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Международный аэропорт Калуга. - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
11:07
 
Происшествия
 
 
