https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861144758.html

В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений

В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Пулково задержали около 40 рейсов из-за ограничений

Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T16:59+0300

2025-08-23T16:59+0300

2025-08-23T17:10+0300

происшествия

транспорт

аэропорт пулково

воздушный транспорт

бизнес

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/82697/00/826970084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_781ae091cb6a90bb02bae397e2d2d792.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Почти 40 рейсов задержаны на вылет и прилет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге из-за ограничений, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры."Двадцать третьего августа в аэропорту "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате на вылет задержаны 20 рейсов, на прилет — 19. В целях защиты прав пассажиров в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. В Пулково находится сотрудник надзорного ведомства", - говорится в сообщении.Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, включая предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

https://1prime.ru/20250823/aeroport-861132711.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транспорт, аэропорт пулково, воздушный транспорт, бизнес, санкт-петербург