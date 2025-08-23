Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы". "Аэропорт Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства в течение 6 часов. На текущий момент на запасные аэропорты ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта "Пулково" спокойная. Пассажиры обеспечиваются представителями авиакомпаний всеми услугами согласно федеральным авиационным правилам: напитки, питание и размещение в гостиницах при необходимости. Для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания аэропортом организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи); бесплатная раздача воды, бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест. Агенты по гостеприимству информируют пассажиров о статусе рейсов. Дополнительный персонал выведен в службы наземного и пассажирского обслуживания.

