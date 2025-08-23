https://1prime.ru/20250823/ranenie-861135820.html
Сотрудник РЖД пострадал при атаке беспилотника в Волгоградской области
происшествия
волгоградская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg
ВОЛГОГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД). "Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован с осколочным ранением , его жизни ничего не угрожает. Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке . Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.
волгоградская область
