Сотрудник РЖД пострадал при атаке беспилотника в Волгоградской области

происшествия
волгоградская область
ржд
ВОЛГОГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД). "Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован с осколочным ранением , его жизни ничего не угрожает. Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке . Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.
волгоградская область
волгоградская область, ржд
Происшествия, Волгоградская область, РЖД
12:41 23.08.2025
 
ВОЛГОГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).
"Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД", - сообщили РИА Новости в компании.
По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован с осколочным ранением , его жизни ничего не угрожает.
Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке . Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.
ПроисшествияВолгоградская областьРЖД
 
 
