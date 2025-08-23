Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист раскрыл, сколько можно за год сэкономить на кофе навынос - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/raskhody-861100987.html
Экономист раскрыл, сколько можно за год сэкономить на кофе навынос
Экономист раскрыл, сколько можно за год сэкономить на кофе навынос - 23.08.2025, ПРАЙМ
Экономист раскрыл, сколько можно за год сэкономить на кофе навынос
На микропокупки многие россияне тратят более 100 тысяч рублей в год, и все благодаря особенностям потребительской психологии и современным маркетинговым... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T03:03+0300
2025-08-23T03:03+0300
кофе
финансы
николай перепелкин
экономия
онлайн-покупки
маркетинг
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/98/762979859_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_eab974e50d7d2c43077c6d5939da7fc3.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На микропокупки многие россияне тратят более 100 тысяч рублей в год, и все благодаря особенностям потребительской психологии и современным маркетинговым приемам. Между тем, этой суммы хватило бы на путешествие или покупку крупной бытовой техники, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.Он привел в пример исследование Сбербанка, согласно которому средний россиянин ежемесячно совершает десятки импульсивных покупок на десятки тысяч рублей.“Эти цифры демонстрируют серьезный вызов для потребителя между уровнем его финансовой грамотности и реальными привычками расходования денег”, - полагает экономист.По его словам, ритейлеры и цифровые платформы всё чаще применяют принципы поведенческой экономики и искусственный интеллект, а также игровые приемы, чтобы побудить пользователей покупать больше и больше.“Благодаря маркетплейсам, доставке и агрессивной рекламе они формируют привычку к моментальному удовлетворению желаний - причем, лично ваших. На это работают push-уведомления с персональными скидками и предложениями, краткосрочные акции с ограниченным числом участников, которые стимулируют "страх упущенной выгоды" у покупателя”, - предупредил Перепелкин.В основном это затрагивает сегмент импульсивных покупок: кофе навынос, доставка еды, ненужные аксессуары, новые гаджеты, цифровые подписки и сервисы. Если осознанно отказаться от большей части “маленьких радостей”, экономя 200-300 рублей в день, можно за год можно накопить около 70-100 тысяч рублей и даже больше. На такую сумму можно съездить в небольшое путешествие, купить крупную технику или начать инвестировать, заключил Перепелкин.
https://1prime.ru/20250819/indeks-860891976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76297/98/762979859_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_6ff5bcc476f405ac0ef018cd34157b35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кофе, финансы, николай перепелкин, экономия, онлайн-покупки, маркетинг
кофе, Финансы, Николай Перепелкин, экономия, онлайн-покупки, маркетинг
03:03 23.08.2025
 
Экономист раскрыл, сколько можно за год сэкономить на кофе навынос

Доцент Перепелкин: экономия на микропокупках позволит оплатить путешествие

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк% Приготовление кофе
% Приготовление кофе - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На микропокупки многие россияне тратят более 100 тысяч рублей в год, и все благодаря особенностям потребительской психологии и современным маркетинговым приемам. Между тем, этой суммы хватило бы на путешествие или покупку крупной бытовой техники, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.
Потребительская корзина - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Индекс кофе с бутербродом впервые за лето снизился на 2,1 пункта
19 августа, 08:05
Он привел в пример исследование Сбербанка, согласно которому средний россиянин ежемесячно совершает десятки импульсивных покупок на десятки тысяч рублей.
“Эти цифры демонстрируют серьезный вызов для потребителя между уровнем его финансовой грамотности и реальными привычками расходования денег”, - полагает экономист.
По его словам, ритейлеры и цифровые платформы всё чаще применяют принципы поведенческой экономики и искусственный интеллект, а также игровые приемы, чтобы побудить пользователей покупать больше и больше.
“Благодаря маркетплейсам, доставке и агрессивной рекламе они формируют привычку к моментальному удовлетворению желаний - причем, лично ваших. На это работают push-уведомления с персональными скидками и предложениями, краткосрочные акции с ограниченным числом участников, которые стимулируют "страх упущенной выгоды" у покупателя”, - предупредил Перепелкин.
В основном это затрагивает сегмент импульсивных покупок: кофе навынос, доставка еды, ненужные аксессуары, новые гаджеты, цифровые подписки и сервисы. Если осознанно отказаться от большей части “маленьких радостей”, экономя 200-300 рублей в день, можно за год можно накопить около 70-100 тысяч рублей и даже больше. На такую сумму можно съездить в небольшое путешествие, купить крупную технику или начать инвестировать, заключил Перепелкин.
 
кофеФинансыНиколай Перепелкинэкономияонлайн-покупкимаркетинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала