Экономист раскрыл, сколько можно за год сэкономить на кофе навынос

2025-08-23T03:03+0300

кофе

финансы

николай перепелкин

экономия

онлайн-покупки

маркетинг

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На микропокупки многие россияне тратят более 100 тысяч рублей в год, и все благодаря особенностям потребительской психологии и современным маркетинговым приемам. Между тем, этой суммы хватило бы на путешествие или покупку крупной бытовой техники, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.Он привел в пример исследование Сбербанка, согласно которому средний россиянин ежемесячно совершает десятки импульсивных покупок на десятки тысяч рублей.“Эти цифры демонстрируют серьезный вызов для потребителя между уровнем его финансовой грамотности и реальными привычками расходования денег”, - полагает экономист.По его словам, ритейлеры и цифровые платформы всё чаще применяют принципы поведенческой экономики и искусственный интеллект, а также игровые приемы, чтобы побудить пользователей покупать больше и больше.“Благодаря маркетплейсам, доставке и агрессивной рекламе они формируют привычку к моментальному удовлетворению желаний - причем, лично ваших. На это работают push-уведомления с персональными скидками и предложениями, краткосрочные акции с ограниченным числом участников, которые стимулируют "страх упущенной выгоды" у покупателя”, - предупредил Перепелкин.В основном это затрагивает сегмент импульсивных покупок: кофе навынос, доставка еды, ненужные аксессуары, новые гаджеты, цифровые подписки и сервисы. Если осознанно отказаться от большей части “маленьких радостей”, экономя 200-300 рублей в день, можно за год можно накопить около 70-100 тысяч рублей и даже больше. На такую сумму можно съездить в небольшое путешествие, купить крупную технику или начать инвестировать, заключил Перепелкин.

