https://1prime.ru/20250823/raspisanie-861155836.html
"Победа" корректирует расписание полетов
"Победа" корректирует расписание полетов - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Победа" корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:49+0300
2025-08-23T23:49+0300
2025-08-23T23:49+0300
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861155016_0:193:2947:1851_1920x0_80_0_0_e0ac394a92842f7d0a377497752bcfc3.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Все службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861155016_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_311d4ee94d5ab51a43cf6c601276f242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф
"Победа" корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов из-за ограничений на полеты