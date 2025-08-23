Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа" корректирует расписание полетов - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/raspisanie-861155836.html
"Победа" корректирует расписание полетов
"Победа" корректирует расписание полетов - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Победа" корректирует расписание полетов
Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:49+0300
2025-08-23T23:49+0300
бизнес
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861155016_0:193:2947:1851_1920x0_80_0_0_e0ac394a92842f7d0a377497752bcfc3.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Все службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861155016_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_311d4ee94d5ab51a43cf6c601276f242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф
Бизнес, РФ
23:49 23.08.2025
 
"Победа" корректирует расписание полетов

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов из-за ограничений на полеты

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет российской низкобюджетной авиакомпании "Победа", осуществивший первый рейс по маршруту Москва-Калининград
Самолет российской низкобюджетной авиакомпании Победа, осуществивший первый рейс по маршруту Москва-Калининград - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с ранее введенными ограничениями на использование воздушного пространства, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде регионов страны "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Все службы авиаперевозчика работают в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
Вчера, 21:19
 
БизнесРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала