В России вступил в силу закон об увеличении срока действия электронной визы - 23.08.2025
В России вступил в силу закон об увеличении срока действия электронной визы
2025-08-23T00:27+0300
2025-08-23T00:27+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а периода пребывания по ней в России - до 30 суток вступает в силу в России с сегодняшнего дня, соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов. Президент России Владимир Путин подписал закон 23 июля, согласно нему увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы. В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ уточнили, что таким способом въезда могут воспользоваться и иностранцы, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, в рамках Указа № 702 в целях получения разрешения на временное проживание без учета квоты и владения русским языком. Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается. Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
00:27 23.08.2025
 
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а периода пребывания по ней в России - до 30 суток вступает в силу в России с сегодняшнего дня, соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин подписал закон 23 июля, согласно нему увеличивается с 60 до 120 суток срок действия единой электронной визы, а также разрешенный период пребывания по ней иностранного гражданина в России с 16 до 30 суток, при сохранении кратности данной визы.
В Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ уточнили, что таким способом въезда могут воспользоваться и иностранцы, разделяющие традиционные российские духовно-нравственные ценности, в рамках Указа № 702 в целях получения разрешения на временное проживание без учета квоты и владения русским языком.
Кроме того, документом предусмотрена возможность пересечения границы России вне установленных путей и мест на основании разрешения пограничного органа, в иных случаях пересечение границы вне установленных мест запрещается.
Также уточнен перечень документов, удостоверяющих личность, по которым российские граждане могут выехать из страны и въехать обратно - из списка исключается свидетельство о рождении, ранее допустимое для несовершеннолетних россиян, не достигших возраста 14 лет. При этом несовершеннолетние граждане, не достигшие возраста 14 лет, выехавшие из России до дня вступления закона в силу и не имеющие паспорта, будут вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.
 
