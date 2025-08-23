https://1prime.ru/20250823/rossija-861126927.html

В России выросли продажи энергетиков и спортивных напитков

В России выросли продажи энергетиков и спортивных напитков

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Продажи энергетиков и спортивных напитков в России выросли за 12 месяцев - по июнь 2025 года на 9,6% в натуральном выражении, при этом кваса продали на 2,1% меньше, подсчитала для РИА Новости аналитическая компания "Нильсен". Помимо этого продажи питьевой воды выросли на 4,2% в натуральном выражении и на 19,5% в денежном, фруктовых соков - на 1,9% и 11,9% соответственно. В то же время охлажденных фруктовых соков продали на 9,3% больше в количестве и на треть в деньгах, пюре и смузи - на 8,7% и 22,5%, указывают аналитики. Согласно исследованию, реализация безалкогольных напитков в России за год выросла на 19,2% в денежном выражении и на 3,7% в натуральном. "Что касается крупнейшей категории в этой группе, газированных напитков, то спрос на нее также растет. За аналогичный период динамика продаж таких товаров составила +17,9% и +2,5% соответственно", - добавили аналитики, отметив, что на газировку приходится практически треть оборота безалкогольных напитков. В компании уточнили, что статистика основана на аудите более 180 розничных сетей и традиционных торговых точек по всей России.

