Россияне стали чаще выбирать Таиланд для продолжительного отдыха - 23.08.2025
Россияне стали чаще выбирать Таиланд для продолжительного отдыха
Россияне стали чаще выбирать Таиланд для продолжительного отдыха - 23.08.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще выбирать Таиланд для продолжительного отдыха
Россияне предстоящей зимой чаще всего выбирают Таиланд для продолжительного отдыха, при этом значительный рост интереса зафиксирован к таким поездкам в Шанхай и | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T05:52+0300
2025-08-23T05:52+0300
туризм
бизнес
таиланд
шанхай
новая зеландия
onetwotrip
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россияне предстоящей зимой чаще всего выбирают Таиланд для продолжительного отдыха, при этом значительный рост интереса зафиксирован к таким поездкам в Шанхай и в Окленд (Новая Зеландия), рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip. Компания проанализировала данные по бронированиям авиабилетов на период с декабря 2025 по февраль 2026, чтобы выяснить, в какие страны россияне отправляются отдыхать на 15 дней и больше. "Большинство россиян собираются провести холодное время года в Бангкоке: доля столицы Таиланда составила 25,1% среди всех авиазаказов... Вторым по популярности зарубежным городом оказался Пхукет (18,5%)," - говорится в сообщении. В тройку популярных направлений продолжительного зимнего отдыха вошел также Денпасар (долей 6,5%) на индонезийском острове Бали. Кроме того, в топ-5 попали вьетнамский Хошимин (5,5%) и столица Шри-Ланки Коломбо (3,1%). "Заметнее всего вырос спрос на зимовки в Шанхае: доля бронирований авиабилетов в китайский мегаполис выросла в 10,5 раза. За ним идет Окленд в Новой Зеландии, который стал популярнее в 4,4 раза, и Хошимин во Вьетнаме, показавший рост в 2 раза. Столица Шри-Ланки стала популярнее на 93%, Ханой - на 50%, а Денпасар - на 20%", - отметили в сервисе. В целом, по оценке OneTwoTrip, популярность длительных поездок зимой в теплые края за год снизилась на 20%.
таиланд
шанхай
новая зеландия
туризм, бизнес, таиланд, шанхай, новая зеландия, onetwotrip
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, Шанхай, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, OneTwoTrip
05:52 23.08.2025
 
Россияне стали чаще выбирать Таиланд для продолжительного отдыха

OneTwoTrip: россияне зимой чаще всего едут в Шанхай и Окленд

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россияне предстоящей зимой чаще всего выбирают Таиланд для продолжительного отдыха, при этом значительный рост интереса зафиксирован к таким поездкам в Шанхай и в Окленд (Новая Зеландия), рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip.
Компания проанализировала данные по бронированиям авиабилетов на период с декабря 2025 по февраль 2026, чтобы выяснить, в какие страны россияне отправляются отдыхать на 15 дней и больше.
"Большинство россиян собираются провести холодное время года в Бангкоке: доля столицы Таиланда составила 25,1% среди всех авиазаказов... Вторым по популярности зарубежным городом оказался Пхукет (18,5%)," - говорится в сообщении.
В тройку популярных направлений продолжительного зимнего отдыха вошел также Денпасар (долей 6,5%) на индонезийском острове Бали. Кроме того, в топ-5 попали вьетнамский Хошимин (5,5%) и столица Шри-Ланки Коломбо (3,1%).
"Заметнее всего вырос спрос на зимовки в Шанхае: доля бронирований авиабилетов в китайский мегаполис выросла в 10,5 раза. За ним идет Окленд в Новой Зеландии, который стал популярнее в 4,4 раза, и Хошимин во Вьетнаме, показавший рост в 2 раза. Столица Шри-Ланки стала популярнее на 93%, Ханой - на 50%, а Денпасар - на 20%", - отметили в сервисе.
В целом, по оценке OneTwoTrip, популярность длительных поездок зимой в теплые края за год снизилась на 20%.
 
