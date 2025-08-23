Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Всего лишь придаток". В Германии неожиданно высказались о России
"Всего лишь придаток". В Германии неожиданно высказались о России
"Всего лишь придаток". В Германии неожиданно высказались о России
Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому важно научиться строить с ней отношения, заявил в интервью изданию Die Welt немецкий политик и писатель... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T17:30+0300
2025-08-23T17:30+0300
политика
россия
европа
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому важно научиться строить с ней отношения, заявил в интервью изданию Die Welt немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи."В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.Донаньи отметил, что не обязательно соглашаться с интересами Москвы, но необходимо их учитывать. На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите ЕС предложил как можно скорее организовать встречу лидеров союза с Россией. По его словам, переговоры показали, что стратегия изоляции Москвы оказалась неэффективной.
Новости
17:30 23.08.2025
 
"Всего лишь придаток". В Германии неожиданно высказались о России

Немецкий политик Донаньи призвал Европу наладить отношения с РФ

Флаги России
Флаги России. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому важно научиться строить с ней отношения, заявил в интервью изданию Die Welt немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи.
Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.
Донаньи отметил, что не обязательно соглашаться с интересами Москвы, но необходимо их учитывать.
На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите ЕС предложил как можно скорее организовать встречу лидеров союза с Россией. По его словам, переговоры показали, что стратегия изоляции Москвы оказалась неэффективной.
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
