"Всего лишь придаток". В Германии неожиданно высказались о России

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мир в Европе невозможен без участия России, поэтому важно научиться строить с ней отношения, заявил в интервью изданию Die Welt немецкий политик и писатель Клаус фон Донаньи."В Европе не будет мира без России. Никогда! И почему? Достаточно взглянуть на карту. Мы всего лишь придаток огромного евразийского континента, который в основном контролируется Российской Федерацией. Мы обязаны найти общий язык с этим соседом", — сказал он.Донаньи отметил, что не обязательно соглашаться с интересами Москвы, но необходимо их учитывать. На этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите ЕС предложил как можно скорее организовать встречу лидеров союза с Россией. По его словам, переговоры показали, что стратегия изоляции Москвы оказалась неэффективной.
