"Болезнь психики". Американский разведчик "нашел" лекарство от русофобии
"Болезнь психики". Американский разведчик "нашел" лекарство от русофобии
2025-08-23T17:18+0300
2025-08-23T17:18+0300
политика
скотт риттер
русофобия
россия
сша
владимир путин
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в соцсети Х выразил мнение, что русофобия является психическим расстройством, и предложил эффективное средство для борьбы с этой проблемой. "Русофобия – это болезнь психики. Гражданская дипломатия – это лекарство", - написал он. Риттер также обратил внимание на то, что американцы должны бережно относиться к Конституционной Республике и "привлекать должностных лиц к ответственности за их действия от нашего имени". Такие взгляды Риттер высказывал и ранее. Например, в 2023 году на презентации своей книги "Гонка разоружения" в московском "Доме книги" он отметил, что в США распространилась эпидемия под названием русофобия, в которую американцы погрузились из-за невежества, страха перед Россией и ее лидером Владимиром Путиным.
17:18 23.08.2025
 
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в соцсети Х выразил мнение, что русофобия является психическим расстройством, и предложил эффективное средство для борьбы с этой проблемой.
"Русофобия – это болезнь психики. Гражданская дипломатия – это лекарство", - написал он.
Риттер также обратил внимание на то, что американцы должны бережно относиться к Конституционной Республике и "привлекать должностных лиц к ответственности за их действия от нашего имени".
Такие взгляды Риттер высказывал и ранее. Например, в 2023 году на презентации своей книги "Гонка разоружения" в московском "Доме книги" он отметил, что в США распространилась эпидемия под названием русофобия, в которую американцы погрузились из-за невежества, страха перед Россией и ее лидером Владимиром Путиным.
