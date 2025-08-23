https://1prime.ru/20250823/rusofobiya-861144896.html

"Болезнь психики". Американский разведчик "нашел" лекарство от русофобии

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер в соцсети Х выразил мнение, что русофобия является психическим расстройством, и предложил эффективное средство для борьбы с этой проблемой. "Русофобия – это болезнь психики. Гражданская дипломатия – это лекарство", - написал он. Риттер также обратил внимание на то, что американцы должны бережно относиться к Конституционной Республике и "привлекать должностных лиц к ответственности за их действия от нашего имени". Такие взгляды Риттер высказывал и ранее. Например, в 2023 году на презентации своей книги "Гонка разоружения" в московском "Доме книги" он отметил, что в США распространилась эпидемия под названием русофобия, в которую американцы погрузились из-за невежества, страха перед Россией и ее лидером Владимиром Путиным.

