АСТАНА, 23 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный на уровне "BBB-", сообщает в субботу пресс-служба правительства республики. "Двадцать второго августа 2025 года рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз Республики Казахстан в рамках суверенного кредитного рейтинга со "Стабильный" на "Позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "BBB-", - говорится в сообщении. В казахстанском кабмине отметили, что решение агентства отражает устойчивый прогресс страны в реализации институциональных и экономических реформ, включая принятие новых Бюджетного и Налогового кодексов. "По мнению S&P, введение более строгих фискальных правил в сочетании с масштабным расширением доходной базы будут способствовать консолидации государственных финансов, что позволит сократить дефицит бюджета и сохранить стабильность уровня государственного долга в среднесрочной перспективе", - добавили в правительстве Казахстана. S&P подчеркивает, что позиция Казахстана как внешнего нетто-кредитора остается прочной благодаря низкому уровню внешнего долга и значительным объёмам международных резервов и активов Национального фонда. По данным кабмина республики, аналитики ожидают, что реализация Национального инфраструктурного плана и других мер по модернизации экономики будут способствовать постепенному снижению зависимости от нефтяных доходов и росту ненефтяных поступлений. Агентство оценивает риски наложения вторичных санкций как низкие, заключили в правительстве Казахстана.

