https://1prime.ru/20250823/sahalin-861125984.html
Суд обязал владельца севшего на мель у Сахалина балкера удалить судно
Суд обязал владельца севшего на мель у Сахалина балкера удалить судно - 23.08.2025, ПРАЙМ
Суд обязал владельца севшего на мель у Сахалина балкера удалить судно
Суд обязал компанию "YANGPY ANYANG SHIPPING CО., LTD" - владельца севшего на мель у Сахалина балкера - удалить судно из акватории залива Невельского, сообщает... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T06:41+0300
2025-08-23T06:41+0300
2025-08-23T06:41+0300
бизнес
сахалин
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861125984.jpg?1755920461
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг - ПРАЙМ. Суд обязал компанию "YANGPY ANYANG SHIPPING CО., LTD" - владельца севшего на мель у Сахалина балкера - удалить судно из акватории залива Невельского, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение.
По информации надзорного ведомства, в соответствии с нормами Кодекса торгового мореплавания РФ капитан морского порта Невельск издал распоряжение о возложении на собственника обязанности согласовать документацию на удаление судна и приступить к непосредственному выполнению работ. "Вместе с тем в установленный срок судовладелец не исполнил возложенные на него обязанности, что может привести к затоплению судна и иным негативным последствиям. Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском к иностранной организации об обязании удалить морское судно из акватории залива", - говорится в сообщении
Пресс-служба ведомства отмечает, что требования прокурора удовлетворены, решение подлежит исполнению в течение 8 месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.
сахалин
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сахалин, китай, рф
Бизнес, Сахалин, КИТАЙ, РФ
Суд обязал владельца севшего на мель у Сахалина балкера удалить судно
Суд обязал владельца севшего на мель у Сахалина балкера удалить судно
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг - ПРАЙМ. Суд обязал компанию "YANGPY ANYANG SHIPPING CО., LTD" - владельца севшего на мель у Сахалина балкера - удалить судно из акватории залива Невельского, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. Из танков сухогруза откачали часть топлива, оставшееся используется для поддержания работоспособности вспомогательных агрегатов, которые будут задействованы в подготовительных работах по снятию балкера с мели. Нефтепродукты были перевезены в специализированный склад на ответственное хранение.
По информации надзорного ведомства, в соответствии с нормами Кодекса торгового мореплавания РФ капитан морского порта Невельск издал распоряжение о возложении на собственника обязанности согласовать документацию на удаление судна и приступить к непосредственному выполнению работ. "Вместе с тем в установленный срок судовладелец не исполнил возложенные на него обязанности, что может привести к затоплению судна и иным негативным последствиям. Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском к иностранной организации об обязании удалить морское судно из акватории залива", - говорится в сообщении
Пресс-служба ведомства отмечает, что требования прокурора удовлетворены, решение подлежит исполнению в течение 8 месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу.