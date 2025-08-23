https://1prime.ru/20250823/sberezheniya-861100241.html

Аналитик раскрыла, какой сигнал дали россиянам со сбережениями в рублях

Аналитик раскрыла, какой сигнал дали россиянам со сбережениями в рублях

Аналитик раскрыла, какой сигнал дали россиянам со сбережениями в рублях

На фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рубль может ослабнуть, но, как правило, этот процесс поступательный резких скачков на этом фоне не ожидается...

2025-08-23T02:02+0300

2025-08-23T02:02+0300

2025-08-23T02:02+0300

финансы

банки

банки.ру

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_548db7055b1657ec0638e926552e5f52.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. На фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рубль может ослабнуть, но, как правило, этот процесс поступательный резких скачков на этом фоне не ожидается. Параллельно снижается средняя ставка по вкладам, так что часть сбережений было бы разумно перевести в другие активы, чтобы сохранить доходность, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.По ее словам, сейчас действительно происходит постепенное "удешевление денег", однако прогнозы о девальвации на 20–30% на данном этапе выглядят несколько преувеличенными.“Да, снижение ключевой ставки уменьшает привлекательность рублевых вложений, однако валютный рынок сегодня зависит, в первую очередь, от нефтяных цен, контроля валютных поступлений и геополитических факторов влияния. В совокупности это позволяет говорить скорее о постепенном ослаблении рубля, чем о резких обвалах при текущих рыночных условиях”, — считает аналитик.В 2025 году Банк России начал снижать ключевую ставку, и рынок депозитов ожидаемо реагирует на это снижением доходностей. Банки последовательно уменьшают проценты по вкладам и накопительным счетам еще с февраля-марта. Тренд только ускорился с момента реального принятия решения регулятором.При этом ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняются. Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня.По данным базы Банки.ру, средняя ставка по всем классическим вкладам на 18 августа сократилась до 11,9%, а максимальная — до 16%.“До конца года средняя доходность вкладов, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5–10,5% годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл. Немаловажно обращать внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов — они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка”, — советует аналитик Замалеева.Но для защиты от возможных колебаний курса и сохранения покупательной способности стоит диверсифицировать накопления: часть средств разместить в облигациях федерального займа и надежных корпоративных бондах, часть разумно вложить в валютные инструменты или замещающие облигации, заключила она.

финансы, банки, банки.ру, рынок