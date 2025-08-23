https://1prime.ru/20250823/sheremetevo-861151955.html

В Шереметьево ввели временные ограничения

В Шереметьево ввели временные ограничения - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T22:14+0300

2025-08-23T22:14+0300

2025-08-23T22:14+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861151600_0:0:513:289_1920x0_80_0_0_b1380a1126677ce09bf0de067b8dcf43.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. "Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности. В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.

https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт шереметьево