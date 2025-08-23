В Шереметьево ввели временные ограничения

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. "Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности. В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани.
Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности.
В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
Заголовок открываемого материала