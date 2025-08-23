https://1prime.ru/20250823/sheremetevo-861151955.html
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T22:14+0300
2025-08-23T22:14+0300
2025-08-23T22:14+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861151600_0:0:513:289_1920x0_80_0_0_b1380a1126677ce09bf0de067b8dcf43.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. "Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности. В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861151600_0:0:475:356_1920x0_80_0_0_84a45908e23eb4313bd5ba2682ac94dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт шереметьево
Бизнес, аэропорт Шереметьево
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево
" в связи с введением режима "ковёр", - сообщили в авиагавани.
Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилёт по факту возможности и очередности.
В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково