https://1prime.ru/20250823/siriya-861142078.html
Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты
Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты - 23.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты
Деноминация национальной валюты Сирии выглядит смелым шагом, но не станет фундаментальным решением экономических проблем страны, заявил РИА Новости сирийский... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T15:40+0300
2025-08-23T15:40+0300
2025-08-23T15:49+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сирия
дамаск
башар асад
гознак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861142286_0:88:3082:1822_1920x0_80_0_0_f14b92c75d263f9039292f791edf78df.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Деноминация национальной валюты Сирии выглядит смелым шагом, но не станет фундаментальным решением экономических проблем страны, заявил РИА Новости сирийский эксперт в сфере экономики Зульфикар Аббуд. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы передавало, что власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак". Сообщается, что власти намерены убрать из своей валюты два нуля. "Сильное падение покупательной способности сирийского фунта вместе со снижением производства и ростом импорта требует принятия смелых решений, включая выпуск новых валют сирийского фунта с удалением двух нулей. Это должно сопровождаться повышением таможенных пошлин на импортируемую продукцию", - сказал Аббуд, подчеркнув, что удаление двух нулей на денежных купюрах означает повышение покупательной способности валюты в сто раз. При этом эксперт отметил, что деноминация не является каким-то волшебным решением, но может стать полезным шагом, если будут проведены настоящие экономические реформы. "Государства, которые добились успеха в этих мерах, подкрепили их сильной экономической политикой, в то время как страны, потерпевшие провал, стали страдать от более глубоких проблем, которые не были решены одним лишь изменением цифр. Поэтому удаление нулей - всего лишь технический инструмент, а не фундаментальное решение проблем экономики", - резюмировал он. Аббуд добавил, что Сирии необходимо снизить импорт, увеличить экспорт и достичь самодостаточности местного производства. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://1prime.ru/20250418/siriya-856820123.html
сирия
дамаск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861142286_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_a373f0e17488d0c38a12beb545058140.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сирия, дамаск, башар асад, гознак
Экономика, Мировая экономика, Финансы, СИРИЯ, Дамаск, Башар Асад, Гознак
Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты
Экономист Аббуд назвал деноминацию национальной валюты Сирии смелым шагом
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Деноминация национальной валюты Сирии выглядит смелым шагом, но не станет фундаментальным решением экономических проблем страны, заявил РИА Новости сирийский эксперт в сфере экономики Зульфикар Аббуд.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы передавало, что власти Сирии
планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак
". Сообщается, что власти намерены убрать из своей валюты два нуля.
"Сильное падение покупательной способности сирийского фунта вместе со снижением производства и ростом импорта требует принятия смелых решений, включая выпуск новых валют сирийского фунта с удалением двух нулей. Это должно сопровождаться повышением таможенных пошлин на импортируемую продукцию", - сказал Аббуд, подчеркнув, что удаление двух нулей на денежных купюрах означает повышение покупательной способности валюты в сто раз.
При этом эксперт отметил, что деноминация не является каким-то волшебным решением, но может стать полезным шагом, если будут проведены настоящие экономические реформы.
"Государства, которые добились успеха в этих мерах, подкрепили их сильной экономической политикой, в то время как страны, потерпевшие провал, стали страдать от более глубоких проблем, которые не были решены одним лишь изменением цифр. Поэтому удаление нулей - всего лишь технический инструмент, а не фундаментальное решение проблем экономики", - резюмировал он.
Аббуд добавил, что Сирии необходимо снизить импорт, увеличить экспорт и достичь самодостаточности местного производства.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск
, Башар Асад
оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Сирия столкнулась с острой нехваткой наличных денег