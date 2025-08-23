https://1prime.ru/20250823/siriya-861142078.html

Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты

Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты - 23.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил идею деноминации сирийской валюты

Деноминация национальной валюты Сирии выглядит смелым шагом, но не станет фундаментальным решением экономических проблем страны, заявил РИА Новости сирийский... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T15:40+0300

2025-08-23T15:40+0300

2025-08-23T15:49+0300

экономика

мировая экономика

финансы

сирия

дамаск

башар асад

гознак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861142286_0:88:3082:1822_1920x0_80_0_0_f14b92c75d263f9039292f791edf78df.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Деноминация национальной валюты Сирии выглядит смелым шагом, но не станет фундаментальным решением экономических проблем страны, заявил РИА Новости сирийский эксперт в сфере экономики Зульфикар Аббуд. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на свои источники и документы передавало, что власти Сирии планируют выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, их напечатает российская компания "Гознак". Сообщается, что власти намерены убрать из своей валюты два нуля. "Сильное падение покупательной способности сирийского фунта вместе со снижением производства и ростом импорта требует принятия смелых решений, включая выпуск новых валют сирийского фунта с удалением двух нулей. Это должно сопровождаться повышением таможенных пошлин на импортируемую продукцию", - сказал Аббуд, подчеркнув, что удаление двух нулей на денежных купюрах означает повышение покупательной способности валюты в сто раз. При этом эксперт отметил, что деноминация не является каким-то волшебным решением, но может стать полезным шагом, если будут проведены настоящие экономические реформы. "Государства, которые добились успеха в этих мерах, подкрепили их сильной экономической политикой, в то время как страны, потерпевшие провал, стали страдать от более глубоких проблем, которые не были решены одним лишь изменением цифр. Поэтому удаление нулей - всего лишь технический инструмент, а не фундаментальное решение проблем экономики", - резюмировал он. Аббуд добавил, что Сирии необходимо снизить импорт, увеличить экспорт и достичь самодостаточности местного производства. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://1prime.ru/20250418/siriya-856820123.html

сирия

дамаск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сирия, дамаск, башар асад, гознак