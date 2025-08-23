Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора - 23.08.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал имущество экс-чиновника Росприроднадзора
2025-08-23T07:53+0300
2025-08-23T08:05+0300
россия
экономика
общество
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал имущество бывшего начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого", - сказано в документе. Поскольку ему предъявлено обвинение в совершении преступления коррупционной направленности, имущество может пойти в счет погашения штрафа, а также у прокуратуры есть возможность требовать его конфискации в доход государства. Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с ним задержаны еще два человека. Он полностью признал вину, дал показания на соучастников и заключил сделку со следствием, после чего его перевели из СИЗО под домашний арест.
россия, общество
РОССИЯ, Экономика, Общество
07:53 23.08.2025 (обновлено: 08:05 23.08.2025)
 
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд столицы арестовал имущество бывшего начальника отдела межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша, обвиняемого в получении взятки, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого", - сказано в документе.
Поскольку ему предъявлено обвинение в совершении преступления коррупционной направленности, имущество может пойти в счет погашения штрафа, а также у прокуратуры есть возможность требовать его конфискации в доход государства.
Дело было возбуждено в октябре 2024 года, вместе с ним задержаны еще два человека. Он полностью признал вину, дал показания на соучастников и заключил сделку со следствием, после чего его перевели из СИЗО под домашний арест.
 
Экономика РОССИЯ Общество
 
 
Заголовок открываемого материала