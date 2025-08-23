https://1prime.ru/20250823/sud-861137078.html

Суд арестовал счета владельца затонувшего в Керченском проливе танкера

КРАСНОДАР, 23 авг - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Росприроднадзора о введении обеспечительных мер по иску о взыскании почти 35,5 миллиарда рублей за экологический ущерб окружающей среде и арестовал счета ЗАО "Волгатранснефть", владельца потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239", следует из картотеки арбитражных дел. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 августа 2025 года удовлетворил исковые требования Черноморо-Азовского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о взыскании 35,48 миллиарда рублей в пользу госбюджета РФ с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-239" ЗАО "Волгатранснефть" за экологический ущерб, причиненный окружающей среде. Кроме того, с ответчика была взыскана госпошлина в размере 10 миллионов рублей. Росприроднадзор направил в материалы суда ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении компании-судовладельца. Суд согласился удовлетворить ходатайство частично "в целях эффективного исполнения принятого по делу судебного решения", а также в целях обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон в спорном правоотношении. "Наложить арест на все денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях, принадлежащие ЗАО "ВОЛГАТРАНСНЕФТЬ", включая, но, не ограничиваясь денежными средствами, находящимися на счетах… ПАО Банк ВТБ…АО "Морской акционерный банк"…ПАО "Сбербанк России"… включая денежные средства, которые будут поступать на указанные счета и иные счета, а также на иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах и (или) на хранении в банках и (или) иных кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах и (или) ячейках, металлические счета (счета в драгоценных металлах) за исключением осуществления операций по перечислению денежных средств с собственных расчетных счетов на собственные депозитные счета, и с собственных депозитных счетов на собственные расчетные счета", - говорится в тексте определения суда. Исключение для ответчика составили операции с денежными средствами, предназначенные для осуществления платежей по кредитным договорам с российскими банками, заключенным до принятия мер по обеспечению иска; выплаты работникам заработной платы и иных выплат, связанных с трудовыми отношениями, уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджет, направленных на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) и технологической деятельности. При этом суд отказал в запрете создания новых счетов, посчитав эту меру чрезмерной и не отвечающей целям и требованиям по статьям 90 и 91 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Аналогичные меры суд, по данным картотеки, согласился принять и в отношении владельца и фрахтователя потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" (ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" соответственно). В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

