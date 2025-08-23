https://1prime.ru/20250823/tatarstan-861143307.html
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана - 23.08.2025, ПРАЙМ
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд, требуя изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-министра образования... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T15:58+0300
2025-08-23T15:58+0300
2025-08-23T16:00+0300
происшествия
общество
татарстан
казань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_d815140fa05354bd50d8e1e6f0f96498.jpg
КАЗАНЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд, требуя изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-министра образования республики и бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова на 651 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Исковое заявление подано в Советский районный суд Казани. Прокурор Татарстана требует обратить в доход государства имущество экс-главы Актанышского района на сумму 651 миллион рублей", - сказал собеседник агентства. По его информации, в качестве ответчиков выступают и родственники Фаттахова: супруга, сын и невестка, а также два предпринимателя и агрофирма "Чишма". Ранее дело Фаттахова о превышении должностных полномочий и получении взяток было передано в суд. По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем премьер-министра Татарстана и министром образования региона, превысил свои должностные полномочия, потребовав от директора ООО "Чишма" передать имущество на сумму свыше 157 миллионов рублей аффилированной фирме. Кроме того, в период с 2015 по 2022 годы обвиняемый, занимая различные должности в органах государственной власти, получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении подрядных договоров, муниципальных контрактов, их своевременную оплату. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных обвиняемому услуг имущественного характера, превысила 26 миллионов рублей. Также в период с 2018 по 2020 годы за содействие в заключении договоров подряда и их своевременную оплату одна из строительных фирм провела реконструкцию дома обвиняемого на сумму более 14 миллионов рублей. Фаттахов был арестован Мензелинским районным судом Татарстана 22 мая 2024 года и с тех пор находится под стражей. В 2018-2022 годах Фаттахов занимал пост главы Актанышского муниципального района Татарстана. В 2012-2018 годах возглавлял министерство образования и науки Татарстана и имел статус вице-премьера республики.
https://1prime.ru/20250724/bogashov-859894788.html
татарстан
казань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624530_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_f1f3cc16f17e8f970a621976582bd426.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , татарстан, казань
Происшествия, Общество , ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ
Прокурор потребовал изъять имущество экс-зампремьера Татарстана
Прокурор потребовал изъять имущество экс-вице-премьера Татарстана на 651 млн руб
КАЗАНЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов подал иск в суд, требуя изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-министра образования республики и бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова на 651 миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Исковое заявление подано в Советский районный суд Казани
. Прокурор Татарстана
требует обратить в доход государства имущество экс-главы Актанышского района на сумму 651 миллион рублей", - сказал собеседник агентства.
По его информации, в качестве ответчиков выступают и родственники Фаттахова: супруга, сын и невестка, а также два предпринимателя и агрофирма "Чишма".
Ранее дело Фаттахова о превышении должностных полномочий и получении взяток было передано в суд. По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем премьер-министра Татарстана и министром образования региона, превысил свои должностные полномочия, потребовав от директора ООО "Чишма" передать имущество на сумму свыше 157 миллионов рублей аффилированной фирме.
Кроме того, в период с 2015 по 2022 годы обвиняемый, занимая различные должности в органах государственной власти, получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении подрядных договоров, муниципальных контрактов, их своевременную оплату. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных обвиняемому услуг имущественного характера, превысила 26 миллионов рублей. Также в период с 2018 по 2020 годы за содействие в заключении договоров подряда и их своевременную оплату одна из строительных фирм провела реконструкцию дома обвиняемого на сумму более 14 миллионов рублей.
Фаттахов был арестован Мензелинским районным судом Татарстана 22 мая 2024 года и с тех пор находится под стражей.
В 2018-2022 годах Фаттахов занимал пост главы Актанышского муниципального района Татарстана. В 2012-2018 годах возглавлял министерство образования и науки Татарстана и имел статус вице-премьера республики.
Суд арестовал экс-замгубернатора Челябинской области, передают СМИ