В Севастополе создали самый крупный терруар на юге России - 23.08.2025
В Севастополе создали самый крупный терруар на юге России
экономика
бизнес
россия
севастополь
виноделие
крым
севастополь
крым
бизнес, россия, севастополь, виноделие, крым
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, виноделие, КРЫМ
12:45 23.08.2025 (обновлено: 12:47 23.08.2025)
 
В Севастополе создали самый крупный терруар на юге России

Самый крупный терруар создали на плато Кара-Тау и долине реки Бельбек в Севастополе

Виноградники в Севастополе
Виноградники в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Самый крупный терруар вина на юге России создали на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, назвали его "Палакия", сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Основан самый крупный терруар в российском Причерноморье. Севастопольские виноделы выбрали для терруара античный топоним "Палакия", - сказал Николаев.
По его словам, терруар представляет собой плодородные земли для виноградарства площадью более 800 гектаров. Его название восходит к античной истории и временам, когда на этой территории соседствовали древние греки и скифы. Терруар объединяет более двадцати виноделен в междуречье Бельбека и Качи: возвышенность Кара-Тау, Аяк-Балку и низовья реки Бельбек, а также окружающую долину.
"Одним из значений географической привязки "Палакия" — является слово "покровитель". Событие с закладкой нового терруара приурочено к началу сезона сбора винограда", - подчеркнул Николаев и добавил, что терруар будет расширятся площадью виноградников, увеличивая количество участников проекта.
Николаев также отметил, что терруар "Палакия" займет одну из ключевых позиций в туристическом, энотуристическом и гастрономическом продвижении Севастополя.
"Это новый бренд региона, который постоянно удивляет гостей, привлекая интерес и укрепляя узнаваемость", - подчеркнул Николаев.
Россия стала третьей в мире по темпам роста производства вина
15 апреля, 22:20
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬвиноделиеКРЫМ
 
 
