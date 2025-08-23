https://1prime.ru/20250823/terruar-861136244.html
В Севастополе создали самый крупный терруар на юге России
2025-08-23T12:45+0300
2025-08-23T12:45+0300
2025-08-23T12:47+0300
экономика
бизнес
россия
севастополь
виноделие
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – ПРАЙМ. Самый крупный терруар вина на юге России создали на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, назвали его "Палакия", сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Основан самый крупный терруар в российском Причерноморье. Севастопольские виноделы выбрали для терруара античный топоним "Палакия", - сказал Николаев. По его словам, терруар представляет собой плодородные земли для виноградарства площадью более 800 гектаров. Его название восходит к античной истории и временам, когда на этой территории соседствовали древние греки и скифы. Терруар объединяет более двадцати виноделен в междуречье Бельбека и Качи: возвышенность Кара-Тау, Аяк-Балку и низовья реки Бельбек, а также окружающую долину. "Одним из значений географической привязки "Палакия" — является слово "покровитель". Событие с закладкой нового терруара приурочено к началу сезона сбора винограда", - подчеркнул Николаев и добавил, что терруар будет расширятся площадью виноградников, увеличивая количество участников проекта. Николаев также отметил, что терруар "Палакия" займет одну из ключевых позиций в туристическом, энотуристическом и гастрономическом продвижении Севастополя. "Это новый бренд региона, который постоянно удивляет гостей, привлекая интерес и укрепляя узнаваемость", - подчеркнул Николаев.
севастополь
крым
