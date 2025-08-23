Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/tramp-861153971.html
"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине
"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине
Основной задачей президента США Дональда Трампа в украинском переговорном процессе является вывод страны из опосредованного конфликта, такое мнение высказал... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:07+0300
2025-08-23T23:07+0300
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Основной задачей президента США Дональда Трампа в украинском переговорном процессе является вывод страны из опосредованного конфликта, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х."На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — отметил он.Кошкович подчеркнул, что для Трампа всегда в приоритете оставался принцип "Америка прежде всего", в то время как все остальное служит лишь способами его реализации.15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. В Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам обсуждений они выразили готовность к совместной работе и отметили множество направлений для сотрудничества, в том числе мирное разрешение конфликта на Украине. В понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. После их двусторонних переговоров присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить в сотрудничестве с США. Во время встречи Трамп сделал перерыв, чтобы связаться с Путиным. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры выразили поддержку продолжению прямых контактов между делегациями России и Украины, а также согласились обсудить вопрос повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://1prime.ru/20250822/tramp-861119584.html
https://1prime.ru/20250823/foto-861145186.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дональд трамп, владимир путин
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
23:07 23.08.2025
 
"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине

Кошкович: Трамп планирует вывести США из конфликта на Украине

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Основной задачей президента США Дональда Трампа в украинском переговорном процессе является вывод страны из опосредованного конфликта, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.
"На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — отметил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Трамп сообщил, когда примет "очень важное решение" по Украине
22 августа, 21:13
Кошкович подчеркнул, что для Трампа всегда в приоритете оставался принцип "Америка прежде всего", в то время как все остальное служит лишь способами его реализации.
15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. В Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам обсуждений они выразили готовность к совместной работе и отметили множество направлений для сотрудничества, в том числе мирное разрешение конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. После их двусторонних переговоров присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить в сотрудничестве с США.
Во время встречи Трамп сделал перерыв, чтобы связаться с Путиным. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры выразили поддержку продолжению прямых контактов между делегациями России и Украины, а также согласились обсудить вопрос повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото со встречи на Аляске
Вчера, 17:26
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала