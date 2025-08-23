https://1prime.ru/20250823/tramp-861153971.html

"Будут в восторге": на Западе раскрыли план Трампа по Украине

2025-08-23T23:07+0300

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Основной задачей президента США Дональда Трампа в украинском переговорном процессе является вывод страны из опосредованного конфликта, такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х."На следующей неделе "американские горки" Трампа могут резко сменить направление. Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель — вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны. Именно это он делает, делал и будет делать", — отметил он.Кошкович подчеркнул, что для Трампа всегда в приоритете оставался принцип "Америка прежде всего", в то время как все остальное служит лишь способами его реализации.15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит. В Анкоридже на военной базе Эльмендорф-Ричардсон состоялась встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам обсуждений они выразили готовность к совместной работе и отметили множество направлений для сотрудничества, в том числе мирное разрешение конфликта на Украине. В понедельник Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. После их двусторонних переговоров присоединились несколько европейских лидеров. Участники обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны планируют предоставить в сотрудничестве с США. Во время встречи Трамп сделал перерыв, чтобы связаться с Путиным. Разговор был откровенным и конструктивным. Лидеры выразили поддержку продолжению прямых контактов между делегациями России и Украины, а также согласились обсудить вопрос повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

