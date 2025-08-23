Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/turtsiya-861156303.html
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине
Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости включения Турции в оперативные силы... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:46+0300
2025-08-23T23:46+0300
украина
запад
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости включения Турции в оперативные силы на Украине."Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка", — написал один комментатор."Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт", — отметил другой."Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ", — подчеркнул третий."Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи", — высказал мнение еще один пользователь."Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой и столкнуть лбами Турцию с Россией", — заключили читатели.В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами.На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.
https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html
https://1prime.ru/20250823/evropa-861155337.html
украина
запад
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон
23:46 23.08.2025
 

"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине

© flickr.com / Nicholas NgФлаг Турции
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Флаг Турции. Архивное фото
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости включения Турции в оперативные силы на Украине.
"Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка", — написал один комментатор.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Получил пощечину": во Франции набросились на Макрона из-за слов об Украине
Вчера, 23:31
"Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт", — отметил другой.
"Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ", — подчеркнул третий.
"Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи", — высказал мнение еще один пользователь.
"Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой и столкнуть лбами Турцию с Россией", — заключили читатели.
В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами.
На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Спонсоры апокалипсиса": на Западе возмутились решением ЕС по Украине
Вчера, 23:21
 
УКРАИНАЗАПАДФРАНЦИЯДональд ТрампЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала