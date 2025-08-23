https://1prime.ru/20250823/turtsiya-861156303.html
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине
Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости включения Турции в оперативные силы... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:46+0300
2025-08-23T23:46+0300
2025-08-23T23:46+0300
украина
запад
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости включения Турции в оперативные силы на Украине."Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка", — написал один комментатор."Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт", — отметил другой."Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ", — подчеркнул третий."Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи", — высказал мнение еще один пользователь."Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой и столкнуть лбами Турцию с Россией", — заключили читатели.В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами.На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.
https://1prime.ru/20250823/frantsiya-861155980.html
https://1prime.ru/20250823/evropa-861155337.html
украина
запад
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, франция, дональд трамп, эммануэль макрон
УКРАИНА, ЗАПАД, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон