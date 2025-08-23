"Это ловушка": турки пришли в ярость из-за инициативы Запада по Украине

https://1prime.ru/20250823/turtsiya-861156303.html

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 резко отреагировали на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости включения Турции в оперативные силы на Украине."Нет, конечно, что нам там делать, это ловушка", — написал один комментатор."Ни в коем случае, что нам делать на Украине? Пусть отправляются те, кто разжег этот конфликт", — отметил другой."Однозначно нет, пусть проведут всенародный референдум и получат должный ответ", — подчеркнул третий."Турецкие военнослужащие не чьи-то рабы и слуги. Занимайтесь своими грязными делами сами, негодяи", — высказал мнение еще один пользователь."Нам ни в коем случае не нужно этого делать. Запад хочет использовать турецких солдат на передовой и столкнуть лбами Турцию с Россией", — заключили читатели.В понедельник в Вашингтоне состоялись переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. После их двусторонней встречи к обсуждению присоединились и лидеры нескольких европейских стран. Основной темой стала безопасность для Киева, которую европейские государства готовы обеспечить в координации с Соединёнными Штатами.На следующий день Трамп сообщил, что Франция, Германия и Великобритания выразили желание разместить свои войска на территории Украины. Однако он подчеркнул, что американских военных там не будет.

