Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине - 23.08.2025
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T21:30+0300
2025-08-23T21:30+0300
мировая экономика
общество
юар
франция
финляндия
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/20/841552087_0:0:3095:1741_1920x0_80_0_0_c2847f58b32ac6c783e5cc8d8da593c7.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера. "Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта - ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта - ред.)", - говорится в заявлении. Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование. Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне". Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
юар
франция
финляндия
мировая экономика, общество , юар, франция, финляндия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, ес
Мировая экономика, Общество , ЮАР, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
21:30 23.08.2025
 
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине

Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Зеленским, Макроном и Стуббом их видение урегулирования

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера.
"Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта - ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта - ред.)", - говорится в заявлении.
Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование.
Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе.
Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне".
Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
Вчера, 23:51
 
Мировая экономика, Общество, ЮАР, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
 
 
