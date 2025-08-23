https://1prime.ru/20250823/ukraina-861150938.html
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T21:30+0300
2025-08-23T21:30+0300
2025-08-23T21:30+0300
мировая экономика
общество
юар
франция
финляндия
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/20/841552087_0:0:3095:1741_1920x0_80_0_0_c2847f58b32ac6c783e5cc8d8da593c7.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом их видение урегулирования украинского конфликта, сообщила канцелярия южноафриканского лидера. "Президент Рамафоса поговорил с Владимиром Зеленским… президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом… во всех обсуждениях европейские лидеры открыто поделились своими взглядами (на урегулирование конфликта - ред.), высоко оценили роль ЮАР во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и заверили президента Рамафосу в твердой решимости поддерживать усилия, направленные на завершение (конфликта - ред.)", - говорится в заявлении. Рамафоса также высказался в пользу проведения двусторонней и трехсторонней встреч с участием Зеленского и лидеров РФ и США, призвав все стороны к продолжению работы, направленной на мирное урегулирование. Президент ЮАР высоко оценил разговор, который состоялся между ним и президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе. Ранее Макрон сообщил, что обсудил с Рамафосой международную повестку, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, тему украинского конфликта лидеры обсудили в контексте "встречи, которая состоялась в понедельник в Вашингтоне". Как сообщала 18 августа пресс-служба Кремля, президент ЮАР Сирил Рамафоса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров ряда стран ЕС.
https://1prime.ru/20250822/vybor-861123158.html
юар
франция
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84155/20/841552087_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ad3af046a2369c1e451d05a7cdf37c14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , юар, франция, финляндия, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, ес
Мировая экономика, Общество , ЮАР, ФРАНЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
Президент ЮАР обсудил с Зеленским и Макроном урегулирование на Украине
Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Зеленским, Макроном и Стуббом их видение урегулирования