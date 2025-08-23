Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос спрос на услуги нянь - 23.08.2025
В России вырос спрос на услуги нянь
В России вырос спрос на услуги нянь - 23.08.2025, ПРАЙМ
В России вырос спрос на услуги нянь
Няни — надежные помощники в семьях, где требуется уделить внимание малышам, школьникам и подросткам. Согласно данным Авито Услуг, в январе–июле 2025 года... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T11:00+0300
2025-08-23T11:00+0300
россия
услуги
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Няни — надежные помощники в семьях, где требуется уделить внимание малышам, школьникам и подросткам. Согласно данным Авито Услуг, в январе–июле 2025 года россияне заметно чаще искали таких специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в конце лета рост интереса к представителям этой профессии стал еще более значительным.Няни стали более чем на треть популярнее у родителей подростковВ январе-июле 2025 года россияне искали нянь для подростков на 35% чаще по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Родители все чаще обращаются к помощникам, чтобы доверить им контроль за безопасностью детей, а также помочь в организации свободного времени. При этом число специалистов, готовых работать с этой возрастной категорией, выросло на 25%.Няни для школьников от 7 до 12 лет стали востребованнее на 11%, при этом специалисты предлагали свои услуги на 14% активнее. В таком возрасте детям может понадобиться помощь с домашними заданиями, сопровождение на кружки и секции или присмотр дома, пока родители на работе.Детям до 6 лет необходим полный уход: кормление, прогулки и развитие навыков. Кроме того, няня может утром отвести ребенка в детский сад, а вечером — забрать. В январе–июле 2025 года спрос на услуги нянь для дошкольников вырос на 4%, а количество предложений увеличилось на 15%.Интерес к услугам нянь заметно увеличился к концу летаПоследний месяц лета — подходящее время, чтобы начать поиски няни для ребенка. Ведь уже в сентябре стартует новый учебный год, поэтому детям нужно будет уделять больше внимания: не только водить их в детский сад и в школу, но и помогать с домашними заданиями. Так, в августе 2025 года спрос на нянь вырос на 19%, а предложение увеличилось почти в 6 раз по сравнению с августом предыдущего года.
2025
1920
1920
true
россия, услуги
РОССИЯ, услуги
В России вырос спрос на услуги нянь

© РИА Новости . Владимир Вяткин
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Няни — надежные помощники в семьях, где требуется уделить внимание малышам, школьникам и подросткам. Согласно данным Авито Услуг, в январе–июле 2025 года россияне заметно чаще искали таких специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в конце лета рост интереса к представителям этой профессии стал еще более значительным.
Няни стали более чем на треть популярнее у родителей подростков
В январе-июле 2025 года россияне искали нянь для подростков на 35% чаще по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Родители все чаще обращаются к помощникам, чтобы доверить им контроль за безопасностью детей, а также помочь в организации свободного времени. При этом число специалистов, готовых работать с этой возрастной категорией, выросло на 25%.
Няни для школьников от 7 до 12 лет стали востребованнее на 11%, при этом специалисты предлагали свои услуги на 14% активнее. В таком возрасте детям может понадобиться помощь с домашними заданиями, сопровождение на кружки и секции или присмотр дома, пока родители на работе.
Детям до 6 лет необходим полный уход: кормление, прогулки и развитие навыков. Кроме того, няня может утром отвести ребенка в детский сад, а вечером — забрать. В январе–июле 2025 года спрос на услуги нянь для дошкольников вырос на 4%, а количество предложений увеличилось на 15%.
Интерес к услугам нянь заметно увеличился к концу лета
Последний месяц лета — подходящее время, чтобы начать поиски няни для ребенка. Ведь уже в сентябре стартует новый учебный год, поэтому детям нужно будет уделять больше внимания: не только водить их в детский сад и в школу, но и помогать с домашними заданиями. Так, в августе 2025 года спрос на нянь вырос на 19%, а предложение увеличилось почти в 6 раз по сравнению с августом предыдущего года.
