Филимонов рассказал об опыте Вологодской области по запрету вейпов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. На территории Вологодской области за 2,5 месяца закрылось 114 точек по продаже вейпов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу о передаче регионам полномочий по борьбе с распространением вейпов. Сердечно благодарим главу государства! Это очень актуально для вологодчины. Напомню, что мы уже ведём эту работу не на словах, а на деле и предлагали руководителям других субъектов последовать нашему примеру. Вологодская область уже стала пилотным регионом. Готов поделиться весьма положительным опытом с моим нижегородским коллегой Глебом Сергеевичем Никитиным", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов на основании действующих областных законов.
"Из 316 торговых точек по продаже вейпов на территории Вологодской области уже закрылось 114. Такой результат всего за 2,5 месяца профилактических мероприятий с использованием доступных правовых инструментов… В случае наделения регионов широкими полномочиями по регулированию рынка этой отравы, мы полностью завершим работу - на территории Вологодской области не останется ни одного вейп-шопа", - сообщил губернатор.