Филимонов рассказал об опыте Вологодской области по запрету вейпов
Филимонов рассказал об опыте Вологодской области по запрету вейпов
На территории Вологодской области за 2,5 месяца закрылось 114 точек по продаже вейпов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. На территории Вологодской области за 2,5 месяца закрылось 114 точек по продаже вейпов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. "Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу о передаче регионам полномочий по борьбе с распространением вейпов. Сердечно благодарим главу государства! Это очень актуально для вологодчины. Напомню, что мы уже ведём эту работу не на словах, а на деле и предлагали руководителям других субъектов последовать нашему примеру. Вологодская область уже стала пилотным регионом. Готов поделиться весьма положительным опытом с моим нижегородским коллегой Глебом Сергеевичем Никитиным", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он отметил, что с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов на основании действующих областных законов. "Из 316 торговых точек по продаже вейпов на территории Вологодской области уже закрылось 114. Такой результат всего за 2,5 месяца профилактических мероприятий с использованием доступных правовых инструментов… В случае наделения регионов широкими полномочиями по регулированию рынка этой отравы, мы полностью завершим работу - на территории Вологодской области не останется ни одного вейп-шопа", - сообщил губернатор.
14:21 23.08.2025 (обновлено: 14:22 23.08.2025)
 
Филимонов рассказал об опыте Вологодской области по запрету вейпов

Филимонов: в Вологодской области за 2,5 месяца закрылось 114 точек по продаже вейпов

Курение
Курение . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. На территории Вологодской области за 2,5 месяца закрылось 114 точек по продаже вейпов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал инициативу о передаче регионам полномочий по борьбе с распространением вейпов. Сердечно благодарим главу государства! Это очень актуально для вологодчины. Напомню, что мы уже ведём эту работу не на словах, а на деле и предлагали руководителям других субъектов последовать нашему примеру. Вологодская область уже стала пилотным регионом. Готов поделиться весьма положительным опытом с моим нижегородским коллегой Глебом Сергеевичем Никитиным", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 9 июня в регионе ограничена торговля вейпами вблизи образовательных учреждений и жилых домов на основании действующих областных законов.
"Из 316 торговых точек по продаже вейпов на территории Вологодской области уже закрылось 114. Такой результат всего за 2,5 месяца профилактических мероприятий с использованием доступных правовых инструментов… В случае наделения регионов широкими полномочиями по регулированию рынка этой отравы, мы полностью завершим работу - на территории Вологодской области не останется ни одного вейп-шопа", - сообщил губернатор.
