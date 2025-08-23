Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250823/veypy-861138870.html
2025-08-23T14:41+0300
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. "Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России - с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад... Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий.", - написал Метелев в своем Telegram-канале.
14:41 23.08.2025
 
Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в правительство

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.
"Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России - с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад... Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий.", - написал Метелев в своем Telegram-канале.
Курение - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Филимонов рассказал об опыте Вологодской области по запрету вейпов
Заголовок открываемого материала