Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в правительство
Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в правительство - 23.08.2025, ПРАЙМ
Проект о праве регионов запрещать продажу вейпов направили в правительство
23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. "Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России - с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад... Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий.", - написал Метелев в своем Telegram-канале.
