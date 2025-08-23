Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250823/veypy-861139453.html
2025-08-23T14:47+0300
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранения здоровья населения", - сказано в документе.
Курение - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Филимонов рассказал об опыте Вологодской области по запрету вейпов
14:21
 
