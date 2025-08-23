https://1prime.ru/20250823/veypy-861139453.html
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах - 23.08.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах
Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. | 23.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранения здоровья населения", - сказано в документе.
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах
