Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу вейпов в регионах

2025-08-23T14:47+0300

россия

бизнес

рф

нижегородская область

владимир путин

роспотребнадзор

госдума

здоровье

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83758/99/837589946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f9203209a3703a7d15f993e26bcdd4.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранения здоровья населения", - сказано в документе.

2025

Новости

