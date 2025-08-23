Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/vino-861127260.html
Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года
Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года - 23.08.2025, ПРАЙМ
Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года
Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T08:13+0300
2025-08-23T08:13+0300
экономика
россия
бизнес
грузия
польша
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861127106_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_fc3c4b46d5bef73e86997f9097dd9a57.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, за январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии лишь на 89,6 миллиона долларов против 121,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало минимальным значением для этого периода с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов. Доля России в грузинском экспорте сократилась за семь месяцев до 61,6% с 69,7% за аналогичный период годом ранее. При этом в целом поставки вина из Грузии за рубеж уменьшились за этот период на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов. Экспорт поддержал рост поставок у других импортеров. Например, Польша увеличила импорт на 11,2% - до 10,1 миллиона долларов, Китай - на четверть, до 6,1 миллиона долларов, Белоруссия - на пятую часть, до 5,1 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20250719/vino-859698158.html
грузия
польша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861127106_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_bdc69aa85f2950b651d6927ae6637ffd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, грузия, польша, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, КИТАЙ
08:13 23.08.2025
 
Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года

Россия за семь месяцев 2025 года сократила ввоз грузинского вина на четверть

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрузинские вина на полках магазина
Грузинские вина на полках магазина - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Грузинские вина на полках магазина. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы.
Так, за январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии лишь на 89,6 миллиона долларов против 121,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало минимальным значением для этого периода с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов.
Доля России в грузинском экспорте сократилась за семь месяцев до 61,6% с 69,7% за аналогичный период годом ранее. При этом в целом поставки вина из Грузии за рубеж уменьшились за этот период на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов.
Экспорт поддержал рост поставок у других импортеров. Например, Польша увеличила импорт на 11,2% - до 10,1 миллиона долларов, Китай - на четверть, до 6,1 миллиона долларов, Белоруссия - на пятую часть, до 5,1 миллиона долларов.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 19.07.2025
Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с ноября прошлого года
19 июля, 08:08
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесГРУЗИЯПОЛЬШАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала