Россия сократила ввоз грузинского вина до минимума с 2022 года

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев текущего года сократила ввоз грузинского вина на четверть, до минимума с 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных грузинской статслужбы. Так, за январь-июль российские компании ввезли вина из Грузии лишь на 89,6 миллиона долларов против 121,5 миллиона за аналогичный период прошлого года. Это стало минимальным значением для этого периода с 2022 года, когда импорт составил 72,2 миллиона долларов. Доля России в грузинском экспорте сократилась за семь месяцев до 61,6% с 69,7% за аналогичный период годом ранее. При этом в целом поставки вина из Грузии за рубеж уменьшились за этот период на 16,7%, составив 145,4 миллиона долларов. Экспорт поддержал рост поставок у других импортеров. Например, Польша увеличила импорт на 11,2% - до 10,1 миллиона долларов, Китай - на четверть, до 6,1 миллиона долларов, Белоруссия - на пятую часть, до 5,1 миллиона долларов.

