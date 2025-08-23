Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского - 23.08.2025
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского - 23.08.2025, ПРАЙМ
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T18:33+0300
2025-08-23T18:35+0300
общество
россия
украина
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861146428_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_66516781da21de09af328ea634261b1a.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям", - говорится в тексте соболезнования министра, поступившем в распоряжении РИА Новости. "Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства",- подчеркнул министр. Лавров указал, что на долю Вышинского выпали суровые испытания. "Одному из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима. Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и предать свои идеалы", - подчеркнул Лавров. "Сложно переоценить вклад Кирилла Валериевича в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его заслуги в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга", - заявил Лавров. "Кирилла Вышинского будут всегда помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя, доброго и отзывчивого человека. Прошу принять слова искреннего сочувствия и поддержки", - заключил глава МИД РФ.
украина
общество, россия, украина, сергей лавров, мид рф
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД РФ
18:33 23.08.2025 (обновлено: 18:35 23.08.2025)
 
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Вышинского

Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом и общественным деятелем

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Кирилл Вышинский. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем.
Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям", - говорится в тексте соболезнования министра, поступившем в распоряжении РИА Новости.
"Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства",- подчеркнул министр. Лавров указал, что на долю Вышинского выпали суровые испытания.
"Одному из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима. Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и предать свои идеалы", - подчеркнул Лавров.
"Сложно переоценить вклад Кирилла Валериевича в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его заслуги в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга", - заявил Лавров.
"Кирилла Вышинского будут всегда помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя, доброго и отзывчивого человека. Прошу принять слова искреннего сочувствия и поддержки", - заключил глава МИД РФ.
Кирилл Вышинский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского стандарта
09:55
 
ОбществоРОССИЯУКРАИНАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала