"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины - 23.08.2025
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T18:16+0300
2025-08-23T18:24+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только после того, как извлечет из страны все возможные выгоды, а и впоследствии объявит о своей победе. Такой прогноз представлен в статье журнала The American Conservative."Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", — утверждают авторы публикации.Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, расходы на восстановление Украины оцениваются в 524 миллиарда долларов. Для сравнения, план Маршалла составлял лишь 175 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние цены, отмечается в статье. "Западные страны и организации намерены вложить эти средства (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые выгоды, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет преподнесено как триумф Запада на международной арене. Такова реальность", — говорится в публикации.
18:16 23.08.2025 (обновлено: 18:24 23.08.2025)
 
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины

TAC: мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только после того, как извлечет из страны все возможные выгоды, а и впоследствии объявит о своей победе. Такой прогноз представлен в статье журнала The American Conservative.
"Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", — утверждают авторы публикации.
Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, расходы на восстановление Украины оцениваются в 524 миллиарда долларов. Для сравнения, план Маршалла составлял лишь 175 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние цены, отмечается в статье.
"Западные страны и организации намерены вложить эти средства (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые выгоды, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет преподнесено как триумф Запада на международной арене. Такова реальность", — говорится в публикации.
Заголовок открываемого материала