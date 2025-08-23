https://1prime.ru/20250823/zapad-861146060.html
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T18:16+0300
2025-08-23T18:16+0300
2025-08-23T18:24+0300
запад
украина
восстановление
завершение
конфликт на украине
мнение
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только после того, как извлечет из страны все возможные выгоды, а и впоследствии объявит о своей победе. Такой прогноз представлен в статье журнала The American Conservative."Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", — утверждают авторы публикации.Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, расходы на восстановление Украины оцениваются в 524 миллиарда долларов. Для сравнения, план Маршалла составлял лишь 175 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние цены, отмечается в статье. "Западные страны и организации намерены вложить эти средства (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые выгоды, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет преподнесено как триумф Запада на международной арене. Такова реальность", — говорится в публикации.
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, восстановление, завершение, конфликт на украине, мнение
ЗАПАД, УКРАИНА, восстановление, завершение, Конфликт на Украине, мнение, Политика
"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины
TAC: мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только после того, как извлечет из страны все возможные выгоды, а и впоследствии объявит о своей победе. Такой прогноз представлен в статье журнала The American Conservative.
"Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", — утверждают авторы публикации.
Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, расходы на восстановление Украины оцениваются в 524 миллиарда долларов. Для сравнения, план Маршалла составлял лишь 175 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние цены, отмечается в статье.
"Западные страны и организации намерены вложить эти средства (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые выгоды, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет преподнесено как триумф Запада на международной арене. Такова реальность", — говорится в публикации.
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине