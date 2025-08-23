https://1prime.ru/20250823/zapad-861146060.html

"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины

"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ

"Головная боль". В США объяснили, что сделает Запад после Украины

После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T18:16+0300

2025-08-23T18:16+0300

2025-08-23T18:24+0300

запад

украина

восстановление

завершение

конфликт на украине

мнение

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. После завершения конфликта на Украине Запад будет вынужден инвестировать более 500 миллиардов долларов в ее восстановление. Однако он согласится на это только после того, как извлечет из страны все возможные выгоды, а и впоследствии объявит о своей победе. Такой прогноз представлен в статье журнала The American Conservative."Мир на Украине не станет концом головной боли в Восточной Европе", — утверждают авторы публикации.Согласно совместному докладу Всемирного банка, Еврокомиссии, ООН и украинского правительства, расходы на восстановление Украины оцениваются в 524 миллиарда долларов. Для сравнения, план Маршалла составлял лишь 175 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние цены, отмечается в статье. "Западные страны и организации намерены вложить эти средства (в восстановление Украины — прим. ред.) в обмен на любые выгоды, которые можно получить (от Украины — прим. ред.), и это будет преподнесено как триумф Запада на международной арене. Такова реальность", — говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, восстановление, завершение, конфликт на украине, мнение