"Снова под кайфом". После дерзкого заявления Зеленскому поставили диагноз - 23.08.2025
"Снова под кайфом". После дерзкого заявления Зеленскому поставили диагноз
"Снова под кайфом". После дерзкого заявления Зеленскому поставили диагноз
2025-08-23T16:17+0300
2025-08-23T16:20+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
конфликт на украине
урегулирование
европа
запад
демократия
мнение
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Тот факт, что Владимир Зеленский называет страны Европы демократическими, свидетельствует о его неадекватном состоянии. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.Таким образом он отреагировал на очередной отказ главы киевского режима от инициатив президента Соединенных Штатов Дональда Трампа п урегулированию конфликта на Украине. Зеленский подчеркнул, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только совместно с Украиной". "Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - отметил Боуз.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома и несколькими европейскими лидерами отказался обсуждать предложения по внеблоковому статусу Украины и вопрос территориальных уступок. Впоследствии, во время празднования Дня флага Украины, глава киевского режима подтвердил, что не готов поддержать эту инициативу.
16:17 23.08.2025 (обновлено: 16:20 23.08.2025)
 
"Снова под кайфом". После дерзкого заявления Зеленскому поставили диагноз

Боуз: называя Запад демократическим, Зеленский показывает себя неадекватным

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Тот факт, что Владимир Зеленский называет страны Европы демократическими, свидетельствует о его неадекватном состоянии. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Таким образом он отреагировал на очередной отказ главы киевского режима от инициатив президента Соединенных Штатов Дональда Трампа п урегулированию конфликта на Украине. Зеленский подчеркнул, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только совместно с Украиной".
"Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - отметил Боуз.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома и несколькими европейскими лидерами отказался обсуждать предложения по внеблоковому статусу Украины и вопрос территориальных уступок. Впоследствии, во время празднования Дня флага Украины, глава киевского режима подтвердил, что не готов поддержать эту инициативу.
Политика Владимир Зеленский Дональд Трамп Конфликт на Украине урегулирование ЕВРОПА ЗАПАД демократия мнение
 
 
