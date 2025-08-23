https://1prime.ru/20250823/zelenskiy-861143701.html

МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Тот факт, что Владимир Зеленский называет страны Европы демократическими, свидетельствует о его неадекватном состоянии. Такое мнение в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.Таким образом он отреагировал на очередной отказ главы киевского режима от инициатив президента Соединенных Штатов Дональда Трампа п урегулированию конфликта на Украине. Зеленский подчеркнул, что "гарантированная безопасность для демократических стран (Европы - прим. ред.) может быть достигнута только совместно с Украиной". "Демократические страны?" Он снова должен быть под кайфом", - отметил Боуз.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома и несколькими европейскими лидерами отказался обсуждать предложения по внеблоковому статусу Украины и вопрос территориальных уступок. Впоследствии, во время празднования Дня флага Украины, глава киевского режима подтвердил, что не готов поддержать эту инициативу.

